Kevin Ulrich - der außergewöhnlichste Trainer der Bayernliga Nord Der neue Coach des FC Ingolstadt II ist derzeit der einzige hauptberufliche Trainer in der Bayernliga Nord - und das fünfte Rad am Wagen beim Proficlub? von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Es ist noch ein ungewohntes Bild: Kevin Ulrich als Bayernliga-Trainer. – Foto: Jürgen Meyer

Ja, es ist durchaus eine Seltenheit, dass ein Bayernliga-Trainer nebenher noch als Spieler aufläuft - wie es FCI-Trainer Kevin Ulrich noch ab und an für Kreisklassisten Eckersmühlen macht. Ein Alleinstellungsmerkmal hat der 30-Jährige mit seiner Doppelrolle jedoch nicht. Und dennoch ist er der außergewöhnlichste Trainer der Bayernliga Nord. Warum? Und was er dazu sagt? Die Antworten auf diese Frage gibt's in folgendem Interview...

FuPa: Kevin, herzlichen Glückwunsch: Du bist der außergewöhnlichste Trainer der Bayernliga Nord!

Kevin Ulrich (30): Diese Glückwünsche überraschen mich etwas. Hintergrund der ersten Frage: Nachdem der SSV Jahn Regensburg II derzeit ohne Trainer ist, bist Du der einzige Coach einer Profireserve – und somit der einzige hauptberufliche Übungsleiter der Bayernliga Nord. Ist Dir dieser Fakt neu – oder längst bekannt? Was sagst Du dazu?

Wenn dem so ist, dann ist mir der Fakt tatsächlich neu und nichts, über das ich bisher nachgedacht habe. Ich empfinde es als großes Privileg, meine Leidenschaft hauptberuflich ausüben zu dürfen. Über die Anstellungsverhältnisse der Trainerkollegen habe ich keine Kenntnisse, aber umso größeren Respekt für alle, die das neben weiteren Tätigkeiten auf diesem hohen Niveau ausüben.

Hinter Dir liegt der klassische Weg eines Trainers in einem Proficlub. Du hast Dich im Nachwuchs nach und nach hochgearbeitet. Ist es deshalb einfach nur logisch, dass Du nun die Zweitvertretung verantwortest? Ist es einfach nur logisch, dass Du bald wieder weiterziehst – sei es inner- und außerhalb des Clubs?

Die jahrgangsälteste NLZ-Mannschaft zu übernehmen, empfinde ich als hohe Verantwortung. Allerdings war es für mich auch in den anderen Altersstufen schon immer ein Privileg und ein großes Glück, mit diesen talentierten Jungs zu arbeiten. Spieler, die ich zum Teil schon über Jahre kenne und begleiten durfte, jetzt bei ihrem Schritt in den Herrenbereich zu unterstützen, ist eine tolle Herausforderung. Ich blicke sehr gespannt auf die nächsten Monate, auch für mich persönlich ist es eine neue Erfahrung am Wochenende gegen Herrenmannschaften anzutreten. Da diese Aufgabe viel Energie in Anspruch nimmt, mache ich mir momentan auch gar keine Gedanken über die Zukunft. Ähnlich wie alle Reservemannschaften von Proficlubs wird auch beim FC Ingolstadt immer wieder betont, dass die Entwicklung über allem steht. Doch wie lässt sich diese messen? Lässt sie sich überhaupt objektiv messen?

Da gibt es durchaus Möglichkeiten. Einerseits ist natürlich die Durchlässigkeit zu den Profis ein Wert, der uns in den vergangenen Jahren ausgemacht hat. Diesen wollen wir weiterhin positiv gestalten und die Jungs dafür bestmöglich vorbereiten. Eine gute Entwicklung zeigt sich auch an einer Ergebnisentwicklung. Daher haben wir das Ziel, hier gute Fortschritte zu zeigen. Subjektiv wollen wir sehr selbstkritisch mit unseren Leistungen sein, und in der Analyse von Spielen hohen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Diese können dann aber auch mal losgelöst von Ergebnissen ausfallen.

Sind die üblichen Maßstäbe, ob ein Trainer erfolgreich ist – also Siege und Punkte – bei Dir außer Kraft gesetzt? Ist es egal, wo Dein Team am Ende in der Tabelle landet – wenn die Entwicklung stimmt?

Ich bin davon überzeugt, dass sich gute Entwicklung und Ergebnisse nicht widersprechen, sondern auf eine gewisse Art sogar bedingen - allerdings in unserer Konstellation nicht zwingend vom ersten Spieltag an. Wir wollen jedes Spiel gewinnen! Allerdings sind wir uns auch bewusst, dass gerade zu Beginn einige Dinge auf uns zukommen werden, die wir so im Nachwuchsfußball noch nicht kennen lernen konnten. Das kann eine gewisse Inkonstanz zur Folge haben. Mit diesen Erfahrungen möchten wir uns aber weiterentwickeln und auch tabellarisch stabilisieren.

Wie eigentlich üblich ist das Team der Zweitvertretung des FC Ingolstadt II komplett neu. – Foto: Johannes Traub