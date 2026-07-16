Kevin Ulrich - der außergewöhnlichste Trainer der Bayernliga Nord

Ja, es ist durchaus eine Seltenheit, dass ein Bayernliga-Trainer nebenher noch als Spieler aufläuft - wie es FCI-Trainer Kevin Ulrich noch ab und an für Kreisklassisten Eckersmühlen macht. Ein Alleinstellungsmerkmal hat der 30-Jährige mit seiner Doppelrolle jedoch nicht. Und dennoch ist er der außergewöhnlichste Trainer der Bayernliga Nord. Warum? Und was er dazu sagt? Die Antworten auf diese Frage gibt's in folgendem Interview...
FuPa: Kevin, herzlichen Glückwunsch: Du bist der außergewöhnlichste Trainer der Bayernliga Nord!
Kevin Ulrich (30): Diese Glückwünsche überraschen mich etwas.
Hintergrund der ersten Frage: Nachdem der SSV Jahn Regensburg II derzeit ohne Trainer ist, bist Du der einzige Coach einer Profireserve – und somit der einzige hauptberufliche Übungsleiter der Bayernliga Nord. Ist Dir dieser Fakt neu – oder längst bekannt? Was sagst Du dazu?
Wenn dem so ist, dann ist mir der Fakt tatsächlich neu und nichts, über das ich bisher nachgedacht habe. Ich empfinde es als großes Privileg, meine Leidenschaft hauptberuflich ausüben zu dürfen. Über die Anstellungsverhältnisse der Trainerkollegen habe ich keine Kenntnisse, aber umso größeren Respekt für alle, die das neben weiteren Tätigkeiten auf diesem hohen Niveau ausüben.
Hinter Dir liegt der klassische Weg eines Trainers in einem Proficlub. Du hast Dich im Nachwuchs nach und nach hochgearbeitet. Ist es deshalb einfach nur logisch, dass Du nun die Zweitvertretung verantwortest? Ist es einfach nur logisch, dass Du bald wieder weiterziehst – sei es inner- und außerhalb des Clubs?
Die jahrgangsälteste NLZ-Mannschaft zu übernehmen, empfinde ich als hohe Verantwortung. Allerdings war es für mich auch in den anderen Altersstufen schon immer ein Privileg und ein großes Glück, mit diesen talentierten Jungs zu arbeiten. Spieler, die ich zum Teil schon über Jahre kenne und begleiten durfte, jetzt bei ihrem Schritt in den Herrenbereich zu unterstützen, ist eine tolle Herausforderung. Ich blicke sehr gespannt auf die nächsten Monate, auch für mich persönlich ist es eine neue Erfahrung am Wochenende gegen Herrenmannschaften anzutreten. Da diese Aufgabe viel Energie in Anspruch nimmt, mache ich mir momentan auch gar keine Gedanken über die Zukunft.
Ähnlich wie alle Reservemannschaften von Proficlubs wird auch beim FC Ingolstadt immer wieder betont, dass die Entwicklung über allem steht. Doch wie lässt sich diese messen? Lässt sie sich überhaupt objektiv messen?
Da gibt es durchaus Möglichkeiten. Einerseits ist natürlich die Durchlässigkeit zu den Profis ein Wert, der uns in den vergangenen Jahren ausgemacht hat. Diesen wollen wir weiterhin positiv gestalten und die Jungs dafür bestmöglich vorbereiten. Eine gute Entwicklung zeigt sich auch an einer Ergebnisentwicklung. Daher haben wir das Ziel, hier gute Fortschritte zu zeigen. Subjektiv wollen wir sehr selbstkritisch mit unseren Leistungen sein, und in der Analyse von Spielen hohen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Diese können dann aber auch mal losgelöst von Ergebnissen ausfallen.
Sind die üblichen Maßstäbe, ob ein Trainer erfolgreich ist – also Siege und Punkte – bei Dir außer Kraft gesetzt? Ist es egal, wo Dein Team am Ende in der Tabelle landet – wenn die Entwicklung stimmt?
Ich bin davon überzeugt, dass sich gute Entwicklung und Ergebnisse nicht widersprechen, sondern auf eine gewisse Art sogar bedingen - allerdings in unserer Konstellation nicht zwingend vom ersten Spieltag an. Wir wollen jedes Spiel gewinnen! Allerdings sind wir uns auch bewusst, dass gerade zu Beginn einige Dinge auf uns zukommen werden, die wir so im Nachwuchsfußball noch nicht kennen lernen konnten. Das kann eine gewisse Inkonstanz zur Folge haben. Mit diesen Erfahrungen möchten wir uns aber weiterentwickeln und auch tabellarisch stabilisieren.
Was siehst Du lieber? Einen dreckigen Sieg – oder eine gutes Spiel ohne Punktausbeute?
Gerne ein gutes Spiel, das in einem dreckigen Sieg endet (schmunzelt).
Fühlt man sich als Reservetrainer wie das fünfte Rad am Wagen? Immerhin bist Du ja „nur“ dafür da, Talente in die Drittliga-Truppe zu bringen?
Überhaupt gar nicht. Es ist eine tolle Rolle, die so viele Sachen verbindet. Einerseits eine enge Bindung zu unserer Profi-Mannschaft, andererseits aber auch die Entwicklung junger Spieler als zentrale Aufgabe. Dieser Mix macht mir große Freude und wenn dann noch Jungs ihren persönlichen Weg gehen, rundet es die Sache ab.
Im besten Falle schaffen einige Spieler Spieler den Sprung zu Sabrina Wittmann und Du schaffst den Klassenerhalt in der Bayernliga. Gelingt das, blickst Du dann auf eine gelungene Saison zurück? Oder hast Du andere Bewertungskriterien?
Wenn uns das gelingt, können wir schon mal zwei dicke Haken machen. Darüber hinaus spielt für mich aber das Wie ebenso eine wichtige Rolle. Wir begleiten ja nicht nur Sportler, sondern junge Menschen in ihrer Entwicklung. Wenn es uns gelingt, die Rahmenbedingungen für ein tolles Teamgefüge und persönliche Entwicklungen zu legen, bin ich sehr happy.
Bist Du am Ende dann doch der außergewöhnlichste Trainer der Bayernliga Nord, weil Du den Luxus hast, hauptberuflich mit Deinen Spielern zu arbeiten? Überdeckt dieser Vorteil den offensichtlich Nachteil, dass Du mit jungen Spielern, die mit den üblichen Leistungsschwankungen zu kämpfen haben, arbeiten musst?
Wenn dem so ist, habe ich faktisch ein Privileg, das anderen nicht zuteil wird. Das erhöht für mich jedoch nur nochmal den Respekt vor der Arbeit der Kollegen, die das nicht als Haupttätigkeit auf diesem tollen Niveau ausführen. Wir als Team werden versuchen, die Zeit sinnvoll zu nutzen, um die besten Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung zu liefern. Wenn das gut gelingt, bin ich mir sicher, dass eine extrem spannende Bayernliga-Saison vor uns liegt.
Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!