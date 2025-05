Kevin Stenzel: Sieben Scorerpunkte und der große Pokaltraum

Kevin Stenzel von GW Nottuln glänzt beim 7:0-Erfolg über SF Ostinghausen in der Westfalenliga Staffel 1 mit vier Treffern und drei Vorlagen. Im Gespräch spricht der 19-Jährige über seinen Wechsel in den Herrenbereich, Unterschiede zur Jugend – und ein letztes großes Ziel in dieser Saison.