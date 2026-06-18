Kevin Sirigu verstärkt die Offensive des FC Erzingen von PM/BZ · Heute, 17:26 Uhr · 0 Leser

Von Lauchringen nach Erzingen: Kevin Sirigu | Foto: Isa Celik

Der FC Erzingen kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden. "Mit Kevin Sirigu wechselt ein vielversprechender junger Stürmer vom SC Lauchringen zum FC Erzingen und verstärkt künftig die Offensive der Mannschaft", teilte der Meister der Kreisliga A Ost mit. Die Verantwortlichen Isa Celik und Alfredo Di Feo zeigen sich demnach sehr erfreut über die Verpflichtung des 20-Jährigen: „Wir sind sehr froh über Kevins Entscheidung für den FC Erzingen. Wir standen bereits in der Vergangenheit mit ihm in Kontakt und haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt. In der Kreisliga A hat er seine Qualitäten bereits unter Beweis gestellt.“