Kevin Sirigu verstärkt die Offensive des FC Erzingen

Der FC Erzingen kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden. "Mit Kevin Sirigu wechselt ein vielversprechender junger Stürmer vom SC Lauchringen zum FC Erzingen und verstärkt künftig die Offensive der Mannschaft", teilte der Meister der Kreisliga A Ost mit.
Die Verantwortlichen Isa Celik und Alfredo Di Feo zeigen sich demnach sehr erfreut über die Verpflichtung des 20-Jährigen: „Wir sind sehr froh über Kevins Entscheidung für den FC Erzingen. Wir standen bereits in der Vergangenheit mit ihm in Kontakt und haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt. In der Kreisliga A hat er seine Qualitäten bereits unter Beweis gestellt.“
Mit seiner Dynamik, seinem Torinstinkt und seinem großen Entwicklungspotenzial bringe Sirigu beste Voraussetzungen mit, um die Offensive des FC Erzingen zu verstärken. Besonders sein junges Alter mache ihn zu einer wertvollen Verstärkung für die Zukunft des Vereins. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Kevin in die neue Saison zu starten und sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterentwickeln und der Mannschaft sportlich weiterhelfen wird“, ergänzen Celik und di Feo.
Auch Kevin Sirigu blickt in der Vereinssmitteilung seiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen. Die ersten Eindrücke sind super, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“