Das ist Kevin Scholz. – Foto: Daniela

Kevin Scholz: „Ich bin gut gefüttert worden" Mit 32 Toren führt Nievenheims Kicker Kevin Scholz die Torjägerliste der Liga an.

Der VdS Nievenheim steht schon als Aufsteiger fest und stellt auch den besten Torjäger der Kreisliga A: Mit 32 Treffern (elf mehr als der Zweitplatzierte) liegt Kevin Scholz nahezu uneinholbar vorne.

32 Tore reichen dem erfahrenen Stürmer auch noch nicht: „35 wären schön“, sagt er. Auch mit der Mannschaft hat er noch ein Ziel für die letzten zwei Saisonspiele: „Wir wollen auch in der Rückrundentabelle ganz oben sein.“ Da steht aktuell die DJK Novesia mit einem Punkt vor Nievenheim. Dass es so gut läuft, damit hatte Scholz gar nicht gerechnet: „Vergangene Saison war ja sehr schlecht, da sind wir sang- und klanglos abgestiegen. Darum gab es einen großen Umbruch – mit so vielen neuen, jungen Spielern bin ich noch nie in eine neue Saison gestartet. Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was anders laufen muss, wie wir die jungen Spieler unterstützen können – und das hat super funktioniert, Ratschläge wurden sehr gut angenommen und umgesetzt.“

Torgefahr in allen Ligen ausgetrahlt Dass er nicht nur zu den älteren, sondern zu den ältesten Kickern in der Mannschaft gehört, war neu für den zweifachen Familienvater, der in den vergangenen 17 Jahren auch schon in Ober- und Landesliga seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis gestellt hat. „Ich wurde öfter nach Ratschlägen gefragt, aber auch einfach danach, wie es früher so war und dann erzählt man halt“, sagt er. Trotz des Altersunterschiedes harmoniert die Mannschaft auf und neben dem Platz. „Auch wenn es in der Kabine manchmal schwierig ist“, gibt Scholz lachend zu. „Mit der Jugendsprache kann ich nichts mehr anfangen, da müssen die Jungs mir manchmal die Begriffe erklären.“