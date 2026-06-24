Kevin Scholz bricht nach Klassenverbleib in Tränen aus

Im Sommer 2013 wechselte der damals 23-jährige Kevin Scholz zum VdS Nievenheim. Und auch wenn er zwischendurch mal zwei Jahre weg war, ist er inzwischen eine wahre Vereinslegende. Schließlich machte er alle Höhen und Tiefen vom Aufstieg in die Oberliga bis zum Abstieg in die Kreisliga A mit. Seinen Legendenstatus baute der inzwischen 35 Jahre alte Fußballer am Sonntag weiter aus, als er im in Zons ausgetragenen Relegationsrückspiel gegen Arminia Lirich mit drei Vorlagen maßgeblich am 4:1-Sieg und damit am Klassenerhalt beteiligt war.
Ursprünglich hätte Scholz gar nicht von Anfang an spielen sollen. Doch bei der 1:3-Niederlage im Hinspiel verletzte sich Nils Jochmann, zudem sah Nievenheims Toptorjäger Roberto Grillo seine fünfte Gelbe Karte. „Ich hatte in den vergangenen Wochen mit einer Achillessehnenreizung zu kämpfen, weshalb ich noch nicht bei hundert Prozent war. Daher war mein Startelfeinsatz eigentlich nicht geplant“, erklärte Scholz. Vor der Partie gab ihm sein Trainer Thomas Boldt noch etwas mit: „Er hat mir gesagt, dass er davon ausgeht, dass ich mit einem Dreierpack den Klassenerhalt sichern werde. Am Ende waren es drei Vorlagen und keine Tore, aber damit kann ich leben“, sagte Scholz lachend.
Kurz vor der Pause wurde ein Schuss des Torjägers zu Vorlage für Julian Huptas (43.), der den Ball zum 1:0 über die Linie schob. Im zweiten Durchgang bereitete er zudem das zwischenzeitliche 3:0 vor. Sekunden vor dem Schlusspfiff trafen die Gäste vom Punkt zum 1:3, wodurch es in die Verlängerung ging. „Nach 80 Minuten war mein Tank eigentlich schon leer. In der Verlängerung konnte ich mich nur noch vorne reinstellen. Am Tag nach dem Spiel konnte ich mich nicht mehr bewegen, so anstrengend war das Spiel. Aber das ist es wert“, berichtete Scholz.
Obwohl alle Spieler ans körperliche Limit gegangen sind, gelang dem VdS in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit der Verlängerung der Lucky Punch. Der VdS bekam wenige Meter neben der linken Eckfahne einen Freistoß, den Scholz übernahm. Seine Hereingabe fand den Kopf von Max Schnelker, der zum erlösenden 4:1 einnickte. „Ehrlicherweise war es gar keine Flanke, sondern ein direkter Versuch. Aber wie Max sich da hochgeschraubt hat, war einfach sensationell“, erklärte Scholz, dem nach dem Abpfiff die Tränen kamen.
Scholz kam 2013 als Flügelstürmer zum damaligen Landesligisten nach Nievenheim. Direkt in seinem ersten Jahr trug er mit 18 Toren und 24 Vorlagen in 26 Partien maßgeblich zum Aufstieg in die Oberliga bei. Nach fünf Jahren in der Oberliga und Landesliga wechselte er erst zur Spvg Odenkirchen und dann zu Sparta Bilk. Nach zwei Jahren kam Scholz wieder zurück, jedoch nicht mehr als Flügelspieler, sondern als Mittelstürmer. Auch die Spielklasse hatte sich seitdem verändert. Aber auch in der Kreisliga A und später wieder in der Bezirksliga schoss er noch zuverlässig Tore.
In insgesamt zwölf Jahren lief Scholz in 310 Pflichtspielen für den VdS Nievenheim auf und kam dabei auf 223 Tore und 164 Vorlagen. In nur zwei Saisons lieferte er weniger Torbeteiligungen als Spiele ab. Auch im Abstiegskampf der zurückliegenden Saison sammelte er verlässlich seine Scorerpunkte. Obwohl er bis Dezember nach einer Bauch-Operation fehlte, kam er in 21 Ligaeinsätzen auf 16 Treffer und acht Assists.
Und wann damit Schluss ist, ist noch nicht abzusehen. Denn auch wenn Kevin Scholz im August sein 36. Lebensjahr vollendet, denkt er noch nicht ans Aufhören: „Ich werde so lange spielen, wie mein Körper mitmacht und ich Spaß habe. Auch wenn ich nicht mehr so viel laufen kann wie früher, will ich auf jeden Fall noch einige Jahre weiterspielen. Irgendwann kann ich mir aber gut vorstellen, Trainer zu werden, weshalb ich bald meine B-Lizenz ablegen möchte.“
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