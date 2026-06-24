Kevin Scholz bricht nach Klassenverbleib in Tränen aus

Scholz kam 2013 als Flügelstürmer zum damaligen Landesligisten nach Nievenheim. Direkt in seinem ersten Jahr trug er mit 18 Toren und 24 Vorlagen in 26 Partien maßgeblich zum Aufstieg in die Oberliga bei. Nach fünf Jahren in der Oberliga und Landesliga wechselte er erst zur Spvg Odenkirchen und dann zu Sparta Bilk. Nach zwei Jahren kam Scholz wieder zurück, jedoch nicht mehr als Flügelspieler, sondern als Mittelstürmer. Auch die Spielklasse hatte sich seitdem verändert. Aber auch in der Kreisliga A und später wieder in der Bezirksliga schoss er noch zuverlässig Tore.

In insgesamt zwölf Jahren lief Scholz in 310 Pflichtspielen für den VdS Nievenheim auf und kam dabei auf 223 Tore und 164 Vorlagen. In nur zwei Saisons lieferte er weniger Torbeteiligungen als Spiele ab. Auch im Abstiegskampf der zurückliegenden Saison sammelte er verlässlich seine Scorerpunkte. Obwohl er bis Dezember nach einer Bauch-Operation fehlte, kam er in 21 Ligaeinsätzen auf 16 Treffer und acht Assists.

Und wann damit Schluss ist, ist noch nicht abzusehen. Denn auch wenn Kevin Scholz im August sein 36. Lebensjahr vollendet, denkt er noch nicht ans Aufhören: „Ich werde so lange spielen, wie mein Körper mitmacht und ich Spaß habe. Auch wenn ich nicht mehr so viel laufen kann wie früher, will ich auf jeden Fall noch einige Jahre weiterspielen. Irgendwann kann ich mir aber gut vorstellen, Trainer zu werden, weshalb ich bald meine B-Lizenz ablegen möchte.“

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