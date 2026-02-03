Kevin Ruiz übernimmt zur kommenden Spielzeit einen neuen Verein Bis dahin gilt jedoch seine volle Konzentration noch dem SSV Ehingen-Süd in der Verbandsliga Württemberg von Matthias Kloos · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Kevin Ruiz wird zur kommenden Saison Trainer beim TSV Blaustein, der ab Sommer eine Spielgemeinschaft mit dem SV Mähringen (Kreisliga B2 Donau/Iller) bildet. In der Tabelle der Bezirksliga Donau/Iller steht Blaustein derzeit mit sechs Punkten am Tabellenende und hat bereits acht Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Gleichzeitig läuft für Ruiz beim SSV Ehingen-Süd noch eine sportlich entscheidende Rückrunde, nachdem bereits wie auch von FuPa berichtet feststeht, dass dort Florian Treske im Sommer übernehmen wird.

Ruiz beschreibt seine Entscheidung für den Wechsel wie folgt: „Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt. Ich wohne 5 Minuten vom Sportplatz weg, kenne das Trainerteam bereit und habe mehr Zeit für meine Familie. Da es nächste Saison eine Spielgemeinschaft ist möchte ich meinen Beitrag dazu leisten. Ich möchte meine Erfahrung mit einbringen, junge talentierte Spieler fördern, ein Team bilden und etwas bewegen.“ Der künftige Blausteiner Trainer verbindet seine Motivation mit einer klaren Einschätzung der Aufgabe. Er warnt vor falschen Erwartungen und betont den notwendigen Entwicklungsprozess: „Ich gehe hoch motiviert an die Sache ran, weis aber auch das man nicht von heut auf morgen alles ändern kann. Das braucht Zeit und Geduld.“