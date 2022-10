Kevin Popp besucht BLEIB FAIR Monatssieger Christian Wiedemann

Fairplay bringt in der Regel keine Punkte – zahlt sich aber auf andere Weise aus! Deshalb belohnen wir mit der Unterstützung unseres Partners smart monatlich die besten Fairplay-Gesten im Verbandsgebiet. Am gestrigen Dienstagabend schaute Verbandsliga-Schiedsrichter Kevin Popp beim SV Eberhardzell vorbei. Anlass des Besuchs war die Auszeichnung von Christian Wiedemann, der im August zum BLEIB FAIR Monatssieger gewählt wurde.

„Das war hart für mich. Man hat das Gefühl, das Fairplay immer weniger zählt. Deshalb ist aller Ehren wert, was du gemacht hast. Dafür steht der Sport und der Fußball und am Ende zählt das mehr als alles andere“, beglückwünschte der junge Schiedsrichter den Monatssieger.

Für Schiedsrichter Kevin Popp war der Besuch beim SVE eine Herzensangelegenheit. Erst zu Saisonbeginn hatte der 23-Jährige, der meist in der Verbandsliga und Junioren-Bundesliga unterwegs ist, selbst eine unangenehme Erfahrung gemacht. In einem Kreisliga-Spiel wurde er nach Abpfiff von Spielern und Zuschauern heftig angegangen.

Im Bezirksliga-Spiel des SV Eberhardzell gegen den TSV Kirchberg/Iller (Bezirk Riß) köpfte ein Kirchberger den Ball in der 11. Spielminute in Richtung des SVE-Tores. Der Schiedsrichter erkannte aus seiner Perspektive nicht, ob es der Pfosten oder der Stützbalken innerhalb des Tores war, von dem aus der Ball zurücksprang. Deshalb ging er auf den Spielführer der Gastgeber, Christian Wiedemann, zu. Dieser bestätigte ehrlicherweise, dass der Ball im Tor war – das 1:0 für die Gäste, die das Spiel mit 3:1 gewannen. Schiedsrichter Michael Hilebrand hielt die Fairplay-Aktion im Spielbericht fest, im Online-Voting setzte sich Christian Wiedemann mit 341 Stimmen deutlich gegen Anthony Mbem-Som Nyamsi (1. Göppinger SV) und Michael Kirn (SGM Ettmannsweiler/Aichelberg) durch.

Der SVE-Kapitän darf sich auf einen smart EQ freuen, den er für ein verlängertes Wochenende fahren wird. Außerdem gibt’s Sachpreise sowie zwei Tickets für ein Top-Spiel seiner Wahl.

Dreimal „Nein“ zum Strafstoß – September-Voting läuft

Während in Eberhardzell der August-Sieger gekürt wurde, ist die Abstimmung zum nächsten Monatssieger bereits in vollem Gange. Der September hatte es in sich: Von insgesamt 20 gemeldeten Aktionen hätten es viele verdient, ins Online-Voting zu gelangen. Nino Rebholz (VfL Mühlheim), Paul Lubig (SV Nufringen) und Tim Füllemann (SV Zainingen) stachen hervor, weil sie von sich aus aktiv wurden und die Niederlage ihres Teams in Kauf genommen haben. Bei allen Kickern stand das Spiel Spitz auf Knopf, dennoch lehnten sie einen Strafstoß im Sinne des Fairplay ab – ohne vom Gegner oder Schiedsrichter dazu aufgefordert zu werden. Die Abstimmung zum BLEIB FAIR Monatssieger September läuft noch bis Freitag (12.00 Uhr) auf dieser Seite.