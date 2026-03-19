Kevin Nennhuber verstärkt die Baunataler Eintracht zur Saison 2026/27 von Marvin Kraft · Heute, 07:10 Uhr · 0 Leser

Der GSV Eintracht Baunatal freut sich, den ersten Neuzugang für die Saison 2026/2027 bekanntzugeben:



Kevin Nennhuber wird ab der kommenden Spielzeit die Defensive der Eintracht verstärken.





Der routinierte Innenverteidiger kommt vom Hessenligisten CSC 03 Kassel und bringt wertvolle Erfahrung mit. Zuvor spielte er mehrere Jahre beim KSV Hessen Kassel und kommt auf umfangreiche Einsätze auf Regionalliga-Niveau.



Wir sind stolz, dass sich Kevin für den Weg mit der Eintracht entschieden hat und künftig unser Team bereichern wird.





Willkommen in Großenritte, Kevin