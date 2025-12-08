 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Nach 17 Jahren bei den Sportfreunden als Spieler und Trainer zieht sich Kevin Maier zum Saisonende zurück
Nach 17 Jahren bei den Sportfreunden als Spieler und Trainer zieht sich Kevin Maier zum Saisonende zurück – Foto: Achim Keller

Kevin Maier hört bei den Sportfreunden Elzach-Yach am Saisonende auf

Maier wird am Saisonende seinen Posten beim Verbandsligisten räumen – aus privaten Gründen.

Verlinkte Inhalte

VL Südbaden
Elzach-Yach
Kevin Maier
Kevin Maier

Die Sportfreunde Elzach-Yach müssen die Trainersuche intensivieren. Kevin Maier wird am Saisonende seinen Posten beim Verbandsligisten räumen – aus privaten Gründen.

Die Sportfreunde Elzach-Yach müssen für die kommende Saison nach einem neuen Trainer Ausschau halten. Kevin Maier unterrichtete die Verantwortlichen und nach dem Verbandsligaspiel am Samstag beim SV 08 Laufenburg (2:3) auch die Mannschaft, dass er zum Saisonende aufhören wird. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 08.12.2025, 23:25 Uhr
Matthias Kaufhold (BZ)Autor