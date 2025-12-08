Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach 17 Jahren bei den Sportfreunden als Spieler und Trainer zieht sich Kevin Maier zum Saisonende zurück – Foto: Achim Keller
Kevin Maier hört bei den Sportfreunden Elzach-Yach am Saisonende auf
Maier wird am Saisonende seinen Posten beim Verbandsligisten räumen – aus privaten Gründen.
Die Sportfreunde Elzach-Yach müssen die Trainersuche intensivieren. Kevin Maier wird am Saisonende seinen Posten beim Verbandsligisten räumen – aus privaten Gründen.
Die Sportfreunde Elzach-Yach müssen für die kommende Saison nach einem neuen Trainer Ausschau halten. Kevin Maier unterrichtete die Verantwortlichen und nach dem Verbandsligaspiel am Samstag beim SV 08 Laufenburg (2:3) auch die Mannschaft, dass er zum Saisonende aufhören wird. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.