Kevin Maier hört bei den Sportfreunden Elzach-Yach am Saisonende auf

Die Sportfreunde Elzach-Yach müssen für die kommende Saison nach einem neuen Trainer Ausschau halten. Kevin Maier unterrichtete die Verantwortlichen und nach dem Verbandsligaspiel am Samstag beim SV 08 Laufenburg (2:3) auch die Mannschaft, dass er zum Saisonende aufhören wird. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.