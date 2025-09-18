Kevin Kreuzer, FC Teningen:"Ich will, dass diese Jungs etwas gewinnen"

Wie stabil ist der FC Teningen? Diese Frage wird sich vermutlich erst in einigen Wochen oder gar Monaten final beantworten lassen. Gute Phasen hatten die Schwarz-Weißen in der jüngeren Vergangenheit schließlich häufiger. Doch dieses Mal soll es anders sein – und es wirkt anders. Nicht nur die guten Ergebnisse aus der Startphase sprechen für eine Spielzeit mit Erfolgsaussichten. Neben den fünf Siegen und dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale deuten fünf Faktoren darauf hin, dass die Mannschaft von Trainer Rainer Hannig in der Verbandsliga in der Lage ist, bis zum Schluss um den Aufstieg in die Oberliga mitzumischen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.