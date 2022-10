Kevin Kreuzberg: "Guten Gegner am Rande der Niederlage gehabt" Kevin Kreuzberg ist nach dem 1:1 des TSV Meerbusch gegen den KFC Uerdingen eigentlich zufrieden.

Rund 1000 Fans, darunter mindestens die Hälfte aus Krefeld, sorgten von Anpfiff weg für eine stimmungsvolle Kulisse. Der Funke sprang zunächst aber nicht auf die Akteure auf dem Feld über. In der ersten halben Stunde lieferten sich die beiden Teams eine ausgeglichene Partie, ohne sich klare Chancen zu erspielen. Die erste richtig gefährliche Szene hatten in der 35. Minute die Gäste, als Kevin Weggen aus 25 Metern die Unterkante der Uerdinger Latte traf.

Im zweiten Durchgang nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Unmittelbar nach Wiederbeginn scheiterte Daniel Hoff mit einem Kopfball aus kurzer Distanz am stark reagierenden Robin Udegbe. Wenig später tauchte Yasar Emin Uzun alleine vor dem Uerdinger Schlussmann auf, doch Udegbe parierte erneut großartig. Kreuzberg bewies dann ein goldenes Händchen, als er in der 73. Minute van Santen brachte, der 50 Sekunden nach seiner Einwechslung mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze ins rechte Eck zum 1:0 traf. Der KFC zeigte sich aber nicht geschockt. Kenia schnappte sich die Kugel und jagte sie aus knapp 20 Metern unhaltbar unter die Latte. In der Schlussphase waren die Gäste dem Siegtreffer näher, konnten sich aber keine zwingenden Chancen mehr erspielen. „Wir haben einen guten Gegner am Rande der Niederlage gehabt. Am Ende haben vielleicht ein paar Körner gefehlt, um das Ding auch für uns zu entscheiden“, so Kreuzberg.