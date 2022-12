Kevin Kreuzberg: „Die Punkteausbeute darf noch besser werden“ Der Trainer, der seit dem Sommer beim TSV Meerbusch an der Seitenlinie steht, spricht im Interview über seine erste Oberliga-Hinserie, die Saisonziele und mögliche Aktivitäten auf dem Transfermarkt.

Sind Sie zufrieden mit dem achten Tabellenplatz? Kreuzberg Ich bin jedenfalls nicht unzufrieden. Man darf auch nicht vergessen, dass wir in der Hinserie bereits 24 Pflichtspiele absolviert haben. Das ist sehr viel für einen kurzen Zeitraum. Leistungsmäßig waren die Partien zum größten Teil in Ordnung. Aber die Punkteausbeute darf noch besser werden. Wenn wir mehr knappe Spiele für uns entschieden hätten, stünden wir nun auch tabellarisch besser da.

Läuft Ihre Mannschaft nicht Gefahr, im Tabellenmittelfeld Langeweile zu bekommen?

Kreuzberg Das glaube ich nicht. Unsere sechs Punkte Vorsprung sind schnell verspielt, wenn man die Zügel loslässt. Wir standen lange Zeit auch nur knapp vor der Abstiegszone, wir sind also gewarnt. Langeweile wird sicher nicht aufkommen.

Die Qualität in der Oberliga Niederrhein hat zugenommen

Wie hoch ist die Qualität der Oberliga Niederrhein denn in dieser Saison?

Kreuzberg Für mich ist der Vergleich natürlich schwer, weil ich erst seit dem Sommer in der Oberliga aktiv bin. Aber ich höre von Trainerkollegen und Spielern, dass die Qualität in dieser Saison noch einmal deutlich zugenommen hat. Das sieht man auch an den Ergebnissen, wenn etwa der MSV Düsseldorf den KFC Uerdingen verdient schlägt. Jede Mannschaft bringt Klasse mit, daher kann auch jeder jeden schlagen.

Wird der TSV Meerbusch personell im Winter noch einmal nachlegen?

Kreuzberg Sollte sich die Möglichkeit ergeben, werden wir womöglich etwas machen. Aber grundsätzlich besteht keine Notwendigkeit. Wir haben einen guten Kader, wir vertrauen den Jungs. Wenn sich aber eine Gelegenheit ergibt, die wir kaum ausschlagen können, werden wir etwas machen.

Personell muss der TSV Meerbusch nicht nachlegen

Viele Oberliga-Vereine setzen mittlerweile auch auf Ex-Profis, darunter etwa Samed Yesil (Germania Ratingen), Levan Kenia (KFC Uerdingen) oder Assani Lukimya (MSV Düsseldorf). Ist das auch für den TSV Meerbusch eine Option?

Kreuzberg Sehr vereinzelt werden uns solche Spieler auch angeboten, wobei das nie konkret wurde. Grundsätzlich muss man sich natürlich immer die Frage stellen, ob eine solche Verpflichtung Sinn macht. Ein großer Name muss nämlich auch in das mannschaftliche Gefüge passen. Und hinzu kommt, dass wir in unseren Reihen sowieso reichlich Spieler haben, die bereits höherklassig Erfahrung gesammelt haben. Akut ist das Thema bei uns also nicht.