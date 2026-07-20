Kevin Kratzsch wechselt in die 2. Bundesliga Kevin Kratzsch zieht es in die 2. Bundesliga zum FC Energie Cottbus. von Lennard Becker / RWO · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

Kevin Kratzsch wechselt in die 2. Bundesliga. – Foto: Herbert Bahn

Nach drei Jahren mit Kleeblatt auf der Brust verlässt Kevin Kratzsch Rot-Weiß Oberhausen und schließt sich Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus an.

Keine öffentlichen Informationen über die Ablöse Der mittlerweile 24-jährige Torhüter kam im Sommer 2023 vom SV Straelen an die Lindnerstraße und entwickelte sich dabei zu einem starken Rückhalt zwischen den Pfosten. Für RWO absolvierte Kratzsch insgesamt 77 Pflichtspiele und hielt dabei 26-mal die Null. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.