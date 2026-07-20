Kevin Kratzsch wechselt in die 2. Bundesliga.

Nach drei Jahren mit Kleeblatt auf der Brust verlässt Kevin Kratzsch Rot-Weiß Oberhausen und schließt sich Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus an.
Der mittlerweile 24-jährige Torhüter kam im Sommer 2023 vom SV Straelen an die Lindnerstraße und entwickelte sich dabei zu einem starken Rückhalt zwischen den Pfosten.
Für RWO absolvierte Kratzsch insgesamt 77 Pflichtspiele und hielt dabei 26-mal die Null. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.
„Zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung ist der Abgang natürlich nicht optimal. Gleichzeitig freuen wir uns für Kevin, dass er seine Chance genutzt hat, als wir ihn vor zwei Jahren zur neuen Nummer eins gemacht haben. Die starke Arbeit des Trainerteams spricht einmal mehr für sich. Wir wünschen Kevin bei seiner neuen Station ganz viel Erfolg und vor allem maximale Gesundheit“, erklärt RWOs Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano.
Rot-Weiß Oberhausen bedankt sich bei Kevin Kratzsch für die gemeinsame Zeit und wünscht ihm auf seinem weiteren Karriereweg alles erdenklich Gute.