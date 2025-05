Kevin Klein wird neuer Trainer der 1.Damenmannschaft der SSVg Velbert

Nach dem sportlichen Abstieg in die Landesliga wird sich mit Kevin Klein, ein junger Trainer, der schon einige Jahre Erfahrung im Damenfußball mitbringt, einbringen. Er bringe seinen Co-Trainer Andre Schulz mit.

Beide haben in den letzten Jahren bei BW Langenberg die ersten Damenmannschaft trainiert.

"Der Frauen und Mädchenfußball hat für uns in den letzten Jahren so viel Zuwachs und Positives bekommen, dass wir auch seitens des Vereins den Fokus klar mit in diese Richtung lenken", sagt Lars Glindemann 2. Vorsitzender

Wir starten in die nächste Saison mit zwei Seniorinnen Teams in der Landes- und Bezirksliga und haben somit die Möglichkeit junge Talente an die höher spielende Mannschaft heranzuführen.