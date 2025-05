Kevin Klarowitz verlässt VFR Voxtrup II

Zehn Tore und neun Assists waren die stolze Ausbeute in der Saison 23/24. In der laufenden Saison lief es allerdings nicht so erfolgreich. Ab Sommer wird Kevin Klarowitz für den Ligakonkurrenten BSV Holzhauen auflaufen. Dort trifft er auf einen seiner früheren Trainer. Michael Brand übernimmt ab Sommer von Dennis Lauxtermann.