Kevin Keegans besondere Beziehung zu Borussia Mönchengladbach Englands Fußball trauert um eine seiner großen Fußball-Legenden: Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Zu Borussia Mönchengladbach hatte die „Mighty Mouse" eine besondere Beziehung. Ur-Borusse Berti Vogts spricht darüber. von RP / Karsten Kellermann · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Nicht nur im Bundesligaspiel am 26.1.1980 mit dem HSV hat Kevin Keegan Borussia wehgetan. Berti Vogts hatte da seine Laufbahn gerade beendet. – Foto: IMAGO / Laci Perenyi

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Als das große Spiel am 25. Mai 1977 vorbei war, wurden aus Gegnern wieder Freunde. Berti Vogts, der mit Borussia Mönchengladbach 1:3 gegen den FC Liverpool verloren hatte, war am späten Abend Gast im Mannschaftshotel der „Reds“ in Rom. Er saß zusammen mit dem Mann, der unter anderem den Unterschied ausgemacht hatte in diesem Spiel: Kevin Keegan. „Wir haben ein Glas Wein getrunken und über Fußball gesprochen“, erinnert sich Vogts.

Keegan und Vogts als Nationaltrainer Beide waren große Spieler, beide wurden nach der Karriere Trainer der Nationalmannschaften ihres Landes – mit unterschiedlichem Erfolg. Vogts führte das deutsche Team 1996 zum Europameister-Titel, Keegan schied mit England bei der EM 2000 trotz eines 1:0-Erfolgs gegen Deutschland nach der Vorrunde aus, nach dem 0:1 gegen das DFB-Team im letzten Spiel im Wembley-Stadion trat er im Oktober 2000 zurück. Keegan ist nun im Alter von 75 Jahren gestorben, er hat den Kampf gegen den Krebs verloren. „Er war ein super Fußballer. Und er war ein toller Mensch“, sagt Vogts über Keegan. Und auch: „Er war einer der Gegenspieler, mit denen ich die meisten Probleme hatte.“

„Liverpool hatte damals eine der besten Mannschaften der Welt und Kevin war einer der Köpfe des Teams. Schnell, wuselig, kaum zu halten“, erinnert sich Vogts an die Art, wie die „MightyMouse“ spielte. Keegan war Borussias schlimmster Gegner in den großen 1970er Jahren, er stand für zwei der bittersten Niederlagen der legendären Fohlenelf. 1973 im ersten Uefa-Cup-Finale schoss er zwei Tore und bereitete eines vor, das 0:3 konnte Gladbachs 2:0 im Rückspiel nicht wettmachen, Liverpool holte den Titel. Im Landesmeisterfinale vier Jahre später bereitete Keegan ein Tor vor. „Ja, er hat uns wehgetan“, gesteht Vogts.