Kevin Keegans besondere Beziehung zu Borussia Mönchengladbach

Als das große Spiel am 25. Mai 1977 vorbei war, wurden aus Gegnern wieder Freunde. Berti Vogts, der mit Borussia Mönchengladbach 1:3 gegen den FC Liverpool verloren hatte, war am späten Abend Gast im Mannschaftshotel der „Reds“ in Rom. Er saß zusammen mit dem Mann, der unter anderem den Unterschied ausgemacht hatte in diesem Spiel: Kevin Keegan. „Wir haben ein Glas Wein getrunken und über Fußball gesprochen“, erinnert sich Vogts.
Beide waren große Spieler, beide wurden nach der Karriere Trainer der Nationalmannschaften ihres Landes – mit unterschiedlichem Erfolg. Vogts führte das deutsche Team 1996 zum Europameister-Titel, Keegan schied mit England bei der EM 2000 trotz eines 1:0-Erfolgs gegen Deutschland nach der Vorrunde aus, nach dem 0:1 gegen das DFB-Team im letzten Spiel im Wembley-Stadion trat er im Oktober 2000 zurück.
Keegan ist nun im Alter von 75 Jahren gestorben, er hat den Kampf gegen den Krebs verloren. „Er war ein super Fußballer. Und er war ein toller Mensch“, sagt Vogts über Keegan. Und auch: „Er war einer der Gegenspieler, mit denen ich die meisten Probleme hatte.“
„Liverpool hatte damals eine der besten Mannschaften der Welt und Kevin war einer der Köpfe des Teams. Schnell, wuselig, kaum zu halten“, erinnert sich Vogts an die Art, wie die „MightyMouse“ spielte.
Keegan war Borussias schlimmster Gegner in den großen 1970er Jahren, er stand für zwei der bittersten Niederlagen der legendären Fohlenelf. 1973 im ersten Uefa-Cup-Finale schoss er zwei Tore und bereitete eines vor, das 0:3 konnte Gladbachs 2:0 im Rückspiel nicht wettmachen, Liverpool holte den Titel. Im Landesmeisterfinale vier Jahre später bereitete Keegan ein Tor vor. „Ja, er hat uns wehgetan“, gesteht Vogts.
Doch war die Gegnerschaft stets geprägt von größtem Respekt, daraus erwuchs mit der Zeit die Freundschaft unter zwei Fußballern, die auf sehr unterschiedliche Art zu Weltklassespielern wurden. „Wir haben uns auch später, als ich Trainer von Schottland war, immer wieder getroffen“, sagt Vogts, der ein ausgesprochener Liebhaber des englischen Fußballs ist.
Allein wegen der beiden Europapokal-Endspiele war die Beziehung zwischen dem zweimaligen Weltfußballer Keegan und Gladbach eine besondere. Das Europapokal-Finale gegen Gladbach war zudem das letzte Spiel Keegans für Liverpool, danach ging er zum Hamburger SV. Er war einer der ersten Superstars der Bundesliga, Keegan war nicht nur als Fußballer erfolgreich, sondern auch als Pop-Sänger.
Dass er drei Jahre in Hamburg blieb, hatte mit einem anderen großen Borussen zu tun: Günter Netzer, der einst als Spieler wie Keegan den Fußball mit dem Lifestyle zusammenbrachte. Netzer wurde nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 1978 Manager des HSV. Keegan hatte kein gutes erstes Jahr in Deutschland, er wollte weg. Doch Netzer glättete die Wogen, Keegan blieb und war ein wesentlicher Baustein der Hamburger Meisterelf von 1979. 1980 führte er den HSV in Landesmeisterfinale, das aber gegen Nottingham Forest verloren ging.
1979 trug Keegan auch das Gladbach-Trikot. Zwei Jahre nach dem Finale von Rom beendete Vogts seine Karriere, zum Abschied gab es auf dem Bökelberg ein Spiel zwischen Borussia und der deutschen Nationalmannschaft. Keegan spielte, wie der argentinische Weltmeister Mario Kempes, an jenem 15. Mai für Borussia. „Es war mir eine Ehre. Mit Kevin ist einer der ganz großen Fußballer gegangen“, sagt Vogts.