– Foto: Matthias Keil

Kevin Großkreutz entscheidet sich für Landesliga-Abstiegskampf Mit Spannung wurde erwartet, für welchen Verein der frühere Weltmeister in der Rückrunde auflaufen wird.

Es war klar, Kevin Großkreutz bleibt im Raum Dortmund. Von der Westfalenliga bis in die Kreisliga A wurde viel spekuliert. Nun steht fest: Der 37-Jährige wird den TuS Eichlinghofen im Landesliga-Abstiegskampf verstärken. Der Verein aus dem Dortmunder Stadtbezirk Hombruch belegt aktuell Platz 9 der Landesliga Staffel 3 und hat als Aufsteiger vier Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Großkreutz hat einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben.

Auf Instagram verkündete der TuS Eichlinghofen am Donnerstagabend den Top-Transfer mit einem Video. "Fischkreutz", wie er sich dort nennt, fährt mit seinem Auto beim Vereinsheim vor und unterschreibt auf einem Bierdeckel. Danach holt er sich sein Trikot. „Wir sind unglaublich glücklich und stolz, dass er total Bock hat, für uns zu spielen", so TuS-Trainer Marc Neul gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".

Die BVB-Legende ist ab der Rückrunde für Eichlinghofen spielberechtigt. Schon bei der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft wird Großkreutz im Winter mitspielen können. Kürzlich wurde zudem bekannt, dass er beim von Marco Reus neu gegründeten Baller League-Team Legacy Ballers als Trainer fungieren wird. Die Saison in der Kleinfeld-Liga wird im Januar beginnen und montags in Köln stattfinden. Von Sommer 2023 war Großkreutz bis zuletzt beim Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop aktiv gewesen. Seit Mai bildete er mit Jimmy Thimm ein Cheftrainer-Duo. Nach einer Negativ-Serie zu Saisonbeginn trennten sich im September die Wege.