Kevin Gleißner wechselt vom SC Paderborn II zum TSV Steinbach Haiger

Kevin Gleissner wechselt vom SC Paderborn II zum TSV Steinnbach Haiger. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Aus der Regionalliga West wechselt Stürmer Kevin Gleißner zum TSV Steinbach Haiger. Der Stürmer stand seit 2023 beim SC Paderborn unter Vertrag, wo er zuerst in der U19, später dann in der U23 spielte.

„Kevin ist ein junger Stürmer, der mit seinem Stil genau das mitbringt, was ich gerne sehe. Er läuft viel an, verfügt über körperliche Robustheit und einen guten Abschluss. Zudem ist er mit gerade einmal 20 Jahren auch noch sehr entwicklungsfähig, hat aber trotzdem schon Erfahrungen in der Regionalliga West gesammelt. Zudem stammt Kevin aus der erweiterten Region, kann in seinem gewohnten Umfeld leben und sich bei uns weiterentwickeln. Deshalb freue ich mich, dass es mit dem Wechsel auf einer Position geklappt hat, auf der wir schon eine Weile nach Verstärkung gesucht haben“, sagt Hüsni Tahiri. "Viele Spiele und Tore"

Kevin Luca Gleißner stammt aus Solms und spielte auch bis 2018 in der Jugend seines Heimatvereins FC Burgsolms. Anschließend führte der Weg des bulligen Mittelstürmers über den FC Gießen und die TSG Wieseck zum West-Regionalligisten. Die Entscheidung für einen Wechsel aus Wieseck folgte nach einer Hessenliga-Saison mit 21 Toren in 21 Spielen. Neben dem SC Paderborn, waren auch andere Profivereine am 1,86 Meter-Mann interessiert. In Paderborn bestritt Gleißner 46 Regionalliga-Spiele und erzielte dabei acht Scorer (5 Tore, 3 Assists). „Ich bin sehr froh, dass es jetzt relativ zügig zu dem Wechsel kam, weil der TSV natürlich eine große Adresse in der Regionalliga Südwest ist und ich aus der Gegend komme und den Verein schon lange kenne. Ich freue mich auf die Zeit mit der Mannschaft und mein Ziel ist natürlich der maximale Erfolg mit dem Team aber auch persönlich für mich mit vielen Spielen und Toren“, sagt Kevin Gleißner.