Kevin Garnelis neuer Cheftrainer der U 23 des Bahlinger SC 

Li. der Sportliche Leiter des Bahlinger SC und Cheftrainer des Oberliga-Teams Marco Schneider, re. Kevin Garnelis. – Foto: Bahlinger SC

Als Verantwortlicher mit dabei: Der neue Cheftrainer Kevin Garnelis. Der 36-Jährige coachte zuletzt die Spielvereinigung Buchenbach, mit der er im vergangenen Jahr den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte.

Der Sportliche Leiter des Bahlinger SC und Cheftrainer der Oberliga-Mannschaft Marco Schneider sagte: "Wir haben uns mit mehreren potenziellen Trainerkandidaten befasst und auch mehrere Gespräche geführt. Wir waren sofort von Kevins Energie begeistert: Er hat als junger, ambitionierter Trainer in den Gesprächen verdeutlicht, wie er junge Talente weiterentwickeln, aber auch sich selbst dabei weiterentwickeln will." Garnelis habe sowohl fachlich als auch von seiner Motivation her einen so überzeugenden Eindruck hinterlassen, dass dem BSC die Entscheidung für ihn leicht gefallen sei. "Ich freue mich ungemein, mit ihm zusammen unsere Talente so zu fördern, dass unser Verein viel Freude daran haben wird", so Schneider weiter.