Kevin Enzi entscheidet sich für Erling – Verlängerung trotz Abstieg

Kevin Enzi bleibt Spielertrainer. – Foto: Petra Detert

Den Abstieg aus der Kreisklasse konnten die Fußballer des TSV Erling-Andechs letztendlich nicht mehr abwenden. Dieser hatte sich nach einer fatalen Negativserie von sieben sieglosen Partien in Folge zum Saisonende bereits abgezeichnet. Nach der deutlichen 1:4-Pleite beim TSV Benediktbeuern am letzten Spieltag war endgültig klar: Die Erlinger müssen in der kommenden Spielzeit 2026/27 in der A-Klasse 5 starten. „Trotzdem ist es uns gelungen, mit dem Trainerteam zu verlängern“, verkündet der spielende Sportliche Leiter, Ludwig Metz. Neben Co-Trainer Simon Billinger verlässt also auch Spielertrainer Kevin Enzi nicht das sinkende Schiff – obwohl ihm „viele andere Anfragen“ vorlagen, wie der ehemalige Bayernliga-Spieler selbst bestätigt.

Das ruhige Umfeld des Familienurlaubs in Kroatien habe Enzi dann genutzt, um gründlich abzuwägen. „Aus mehreren Gründen habe ich mich noch mal für Erling entschieden“, sagt der 36-Jährige. Besonders die Rückkehr des ehemaligen Weggefährten Martin Erras habe ihn zu einem Verbleib bewegt. Erst im vergangenen Sommer war der Verteidiger von Erling zu den Sportfreunden Breitbrunn gewechselt, die heuer ebenfalls in die A-Klasse abgestiegen sind. Erras soll nun nicht nur sportlich wieder eine tragende Rolle einnehmen, sondern auch das bestehende Trainerteam erweitern. „Über ein wenig Entlastung bin ich dankbar“, betont Enzi. „Ich konnte die Charaktere in der Mannschaft aber einfach nicht hängen lassen.“ Spieler wie Torwart Kilian Brennauer hatte der Coach extra an die Matchtlfinger Straße gelotst, um nachhaltig etwas aufzubauen.