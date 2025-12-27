Kevin Dietrich verlängert vorzeitig in Wissenbach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Trainer Kevin Dietrich bleibt dem SSV Wissenbach erhalten. Trotz schwieriger Lage setzt der Verein auf langfristige Zusammenarbeit. Zwei Winterzugänge stehen bereits fest +++
Eschenburg. Trainer Kevin Dietrich hat beim Fußball-B-Ligisten SSV Wissenbach seinen Vertrag vorzeitig bis mindestens Sommer 2027 verlängert. Das gab der Verein kürzlich bekannt. In der Mitteilung heißt es: „Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Vereins in Dietrichs Arbeit und die klare Ausrichtung auf eine langfristige, stabile Entwicklung.“