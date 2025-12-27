 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Trainer Kevin Dietrich verlängert vorzeitig seinen Vertrag beim B-Ligisten SSV Wissenbach. © SSV Wissenbach

Kevin Dietrich verlängert vorzeitig in Wissenbach

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Trainer Kevin Dietrich bleibt dem SSV Wissenbach erhalten. Trotz schwieriger Lage setzt der Verein auf langfristige Zusammenarbeit. Zwei Winterzugänge stehen bereits fest +++

Eschenburg. Trainer Kevin Dietrich hat beim Fußball-B-Ligisten SSV Wissenbach seinen Vertrag vorzeitig bis mindestens Sommer 2027 verlängert. Das gab der Verein kürzlich bekannt. In der Mitteilung heißt es: „Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Vereins in Dietrichs Arbeit und die klare Ausrichtung auf eine langfristige, stabile Entwicklung.“

