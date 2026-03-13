Kevin Dicklhuber: Ein Ex-Profi wird Spielertrainer in der Kreisliga

– Foto: Carsten Trebuth

Der Fußball im sogenannten Tal der Liebe steht vor einer Zeitenwende, die sportliche Kompetenz und lokale Verbundenheit auf eine neue Ebene hebt. Beim TSV Ottenbach wurden bereits jetzt die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Mit der Verpflichtung Kevin Dicklhuber, der die Strafräume der Region über Jahre hinweg dominiert, setzt der Verein ein deutliches Ausrufezeichen in der Kreisliga A3 Neckar/Fils. Die Nachricht von der Verpflichtung des neuen Trainers sorgt für eine Aufbruchstimmung, die den gesamten Ort erfasst und die Hoffnung auf eine erfolgreiche Ära nährt.

Bevor die neue Zeitrechnung beginnt, gilt es für den aktuellen Trainer Marco Greco, sein Werk zu vollenden. Greco war im Winter 2025 kurzfristig als Trainer eingesprungen, als die Not am größten war. In einer Schlussphase der vergangenen Saison führte er das Team spektakulär über die Relegation zum Klassenerhalt und festigte damit seinen Ruf als Krisenmanager. Nun hat er sich dazu entschieden, nach der laufenden Saison 2025/2026 einen Schritt kürzer zu treten und seinen Posten abzugeben. Doch bis zum letzten Spieltag bleibt er voller Motivation im Amt, um das erneute Ziel Klassenerhalt mit aller Kraft zu erreichen und seinem Nachfolger ein bestelltes Feld zu hinterlassen.

Ab dem Sommer 2026 wird Kevin Dicklhuber als Spielertrainer übernehmen. Der 37-jährige Angreifer bringt eine Vita mit, die in diesen Tabellenregionen ihresgleichen sucht. Seine Erfahrung aus der 3. Liga, in der er für die Stuttgarter Kickers auflief, soll nun dem TSV Ottenbach zugutekommen. In der dritthöchsten deutschen Spielklasse absolvierte er in den Spielzeiten 2012/2013 und 2013/2014 insgesamt 30 Partien und erzielte dabei drei Tore. Da Dicklhuber bereits seit mehreren Jahren in Ottenbach lebt, ist dieser Schritt für ihn mehr als nur eine sportliche Aufgabe; es ist eine Herzensangelegenheit, den Fußball in seiner direkten Nachbarschaft weiterzuentwickeln.

Die beeindruckende Torquote des künftigen Spielertrainers

Was Dicklhuber für den TSV so wertvoll macht, ist seine ungebrochene Torgefährlichkeit, die er in seiner gesamten Laufbahn unter Beweis gestellt hat. Besonders seine Zeit in der Oberliga Baden-Württemberg bei den Stuttgarter Kickers liest sich wie ein Märchen aus Toren und Vorlagen. In der Saison 2022/2023 erzielte er 26 Treffer in 32 Spielen, im Jahr davor waren es 20 Tore. Auch beim 1. Göppinger SV, seinem aktuellen Verein, hinterließ er monumentale Spuren. In der Saison 2018/2019 gelangen ihm für die Göppinger 28 Saisontore in der Oberliga. In der aktuellen Spielzeit 2025/2026 kommt er bislang auf 18 Einsätze und drei Tore, womit er zeigt, dass er auch mit 37 Jahren noch immer ein entscheidender Faktor auf dem Platz ist.

Stationen zwischen Regionalliga und Verbandsliga

Die Karriere des künftigen Spielertrainers war stets von einer hohen Intensität geprägt. Ob in der Regionalliga Südwest für die Stuttgarter Kickers und den 1. Göppinger SV oder in der Regionalliga Süd beim SC Pfullendorf – Dicklhuber bewies seine Klasse auf jedem Niveau. In Pfullendorf bestritt er in der Saison 2011/2012 beachtliche 28 Spiele. Auch beim FC Albstadt in der Verbandsliga zeigte er seinen Torinstinkt und traf in der Saison 2014/2015 gleich 21 Mal ins Schwarze. Diese enorme Bandbreite an Erfahrungen, die auch Einsätze für die Stuttgarter Kickers II umfasst, prädestiniert ihn für die Aufgabe, beim TSV Ottenbach den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu gehen und als Spielertrainer voranzugehen.

Die prekäre sportliche Ausgangslage in Ottenbach

Die Herausforderung, die Dicklhuber im Sommer übernimmt, ist jedoch gewaltig. Ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt den TSV Ottenbach in tiefen Nöten. Mit lediglich 14 Punkten aus 18 Spielen rangiert die Mannschaft auf dem 14. Tabellenplatz. Die Bilanz von vier Siegen, zwei Unentschieden und zwölf Niederlagen offenbart die Schwierigkeiten der laufenden Saison. Mit einem Torverhältnis von 31:51 liegt das Team weit hinter den Spitzenmannschaften der Liga zurück.

Der Kampf um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld

Um den Klassenerhalt unter Marco Greco zu sichern, muss das Team dringend punkten, um den Anschluss an Mannschaften wie den 1. FC Rechberghausen oder den TV Altenstadt nicht zu verlieren. In Ottenbach hofft man, dass die frühzeitige Klärung der Trainerfrage zusätzliche Kräfte freisetzt, um die nötigen Punkte für den Ligaverbleib einzufahren und damit die Basis für die Ära Dicklhuber zu schaffen.

Ein neues Kapitel für den Fußball im Tal der Liebe

Mit Kevin Dicklhuber bekommt der TSV Ottenbach nicht nur einen Spielertrainer, sondern eine Identifikationsfigur, die aktiv dazu beitragen möchte, den Verein sportlich neu auszurichten. Die Kombination aus seiner Rolle als erfahrener Spieler auf dem Feld und strategischem Kopf an der Seitenlinie verspricht eine neue Dynamik.