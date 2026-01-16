 2026-01-15T09:41:53.693Z

Kennen sich schon lange: Simon Kreher, Sportlicher Leiter beim FC Viktoria Schaafheim und Kevin da Silva Novais Ribeiro (rechts), ab Sommer Spielertrainer des Vereins.
Kennen sich schon lange: Simon Kreher, Sportlicher Leiter beim FC Viktoria Schaafheim und Kevin da Silva Novais Ribeiro (rechts), ab Sommer Spielertrainer des Vereins. – Foto: FC Viktoria Schaafheim

Kevin da Silva wird Spielertrainer bei Viktoria Schaafheim

„Schaafheimer Junge“ übernimmt Trainerjob bei Viktoria: Kevin da Silva kickte schon in der Jugend im Verein +++ Nun wird er im Sommer Spielertrainer des Kreisligisten

Der FC Viktoria Schaafheim hat einen neuen Trainer verpflichtet. Im Sommer übernimmt Kevin da Silva Novais Ribeiro. Der 34-Jährige spielt aktuell für TV Fränkisch-Crumbach und wird zur Saison 2026/27 Spielertrainer bei seinem Jugendverein. „Kevin kennt Verein, Umfeld und Mentalität – beste Voraussetzungen für den gemeinsamen Weg in die Zukunft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt Simon Kreher, Sportlicher Leiter der FC Viktoria Schaafheim.

Was sich Schaafheim für die kommenden Spielzeiten vorgenommen hat, wie die Planspiele in Sachen Transfers sind und wie lange da Silva sich noch als aktiver Spieler auf dem Platz sieht, lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.

Felix PoserAutor