Kevin da Silva wird Spielertrainer bei Viktoria Schaafheim

Der FC Viktoria Schaafheim hat einen neuen Trainer verpflichtet. Im Sommer übernimmt Kevin da Silva Novais Ribeiro. Der 34-Jährige spielt aktuell für TV Fränkisch-Crumbach und wird zur Saison 2026/27 Spielertrainer bei seinem Jugendverein. „Kevin kennt Verein, Umfeld und Mentalität – beste Voraussetzungen für den gemeinsamen Weg in die Zukunft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt Simon Kreher, Sportlicher Leiter der FC Viktoria Schaafheim.

