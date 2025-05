Kevin Brechmann wechselt zu Regionalliga-Top-Klub

Kevin Brechmann (r.) wird Kölner. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der Hinrunde der Saison 2021/22 wusste Kevin Brechmann derart in seinem ersten Seniorenjahr zu überzeugen, dass Fortuna Düsseldorf U23 den Flügel schon im Winter unter Vertrag nahm. Damit verließ der heute 22-Jährige den VfB 03 Hilden, um frühzeitig in der Regionalliga West durchzustarten. Drei Jahre und 91 Einsätze später endet das Kapitel in der Landeshauptstadt vorerst endgültig, denn Brechmann wechselt in die Domstadt zu Fortuna Köln.

In der gerade abgeschlossenen Saison kam er in 29 Partien zu einem Tor und vier Vorlagen. Für Hilden lief er in der Jugend auf, spielte da aber auch für den Wuppertaler SV und die 1. SpVg Solingen-Wald 03. Fortuna Köln gehört in der Regionalliga West zu den Top-Adressen und wird auch in der neuen Saison wahrscheinlich wieder eine Rolle im Meisterschaftsrennen mitspielen. Die Südstädter gelten mancherorts sogar schon als veritable Adresse für den Top-Favoriten. Mit der U23 spielte Brechmann zuletzt um den Klassenerhalt, deshalb ist der Wechsel nach Köln in jedem Fall mit einem Sprung innerhalb der Liga verbunden.