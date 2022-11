Kevin Brechmann verlängert bei Fortuna Düsseldorf Regionalliga West: Der 20-jährige Angreifer bleibt der U23 der Düsseldorfer erhalten.

In der laufenden Saison war Brechmann an 14 der 16 bisher absolvierten Spiele beteiligt, schoss dabei ein Tor, in der Rückrunde war er für die Fortunen nur sechsmal zum Einsatz gekommen. In der Hinrunde der vorigen Saison hatte Brechmann für die Hildener in 15 Spielen der Oberliga-Hinrunde fünfmal getroffen und zudem drei weitere Treffer aufgelegt.

Die Düsseldorfer hatten sich zuletzt nach zwei deutlichen Niederlagen gegen die Top-Teams Preußen Münster und Wuppertaler SV ebenso deutlich mit 5:0 gegen Rot-Weiss Ahlen gewonnen und sich damit eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit 22 Zählern rangiert die Mannschaft von Trainer Nico Michaty aktuell auf dem elften Tabellenplatz, mit einem Vorsprung von vier Zählern auf die Gefahrenzone, aber ebenso nur vier Zählern Rückstand auf den aktuell Sechsten SV Rödinghausen, und damit auf das obere Tabellendrittel. Vor der Winterpause haben die Fortunen mit der SG Wattenscheid 09, dem SC Wiedenbrück und dem 1. FC Bocholt tendenziell lösbare Aufgaben vor der Brust.