Kevin Blum verstärkt das Torwartteam der LTS Der Schlussmann kommt vom FC Geestland und bringt reichlich Erfahrung mit. Der Neuzugang soll dem Team mit seiner ruhigen Art und seiner Routine zusätzliche Stabilität verleihen. von smu · Heute, 17:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der Verein hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt: Kevin Blum wechselt vom FC Geestland und verstärkt künftig das Torwartteam. In den sozialen Medien beschreibt der Klub den Schlussmann als „leidenschaftlichen, erfahrenen und bodenständigen Typen“, der sportlich wie menschlich bestens ins Mannschaftsgefüge passen soll.

Blum bringt bereits einiges an Erfahrung mit. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte der Torhüter insgesamt 63 Pflichtspiele im Herrenbereich. Damit stößt ein Keeper zum Team, der den Konkurrenzkampf auf der Torwartposition beleben und gleichzeitig mit seiner Routine wichtige Impulse setzen soll. Verlässlicher Keeper mit Erfahrung