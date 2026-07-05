Kevin Blum verstärkt das Torwartteam der LTS

Der Verein hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt: Kevin Blum wechselt vom FC Geestland und verstärkt künftig das Torwartteam. In den sozialen Medien beschreibt der Klub den Schlussmann als „leidenschaftlichen, erfahrenen und bodenständigen Typen“, der sportlich wie menschlich bestens ins Mannschaftsgefüge passen soll.
Blum bringt bereits einiges an Erfahrung mit. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte der Torhüter insgesamt 63 Pflichtspiele im Herrenbereich. Damit stößt ein Keeper zum Team, der den Konkurrenzkampf auf der Torwartposition beleben und gleichzeitig mit seiner Routine wichtige Impulse setzen soll.
Verlässlicher Keeper mit Erfahrung
Mit der Verpflichtung setzt der Verein seine Kaderplanung konsequent fort und gewinnt einen Torhüter hinzu, der den Verantwortlichen nicht nur aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten, sondern auch wegen seines Charakters überzeugt hat. Der Klub blickt der gemeinsamen Zusammenarbeit entsprechend optimistisch entgegen und begrüßte den Neuzugang mit den Worten: „Schön, dass du da bist.“