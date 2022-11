Kevin Bertelt bleibt Trainer der 2. Damen

Auch in der Saison 2021/2022 wird Kevin Bertelt die Verantwortung für unsere 2. Damenmannschaft tragen.



Kevin ist seit der Saison 2017/2018 als Trainer bei unseren 2. Damen aktiv.

Zunächst war er im Trainerteam mit Frank Vollmer, gemeinsam, für die 2. Damen verantwortlich, bevor er zur Saison 2019/2020 die alleinige Verantwortung übernommen hat.



Direkt in seiner ersten Saison, als Alleinverantwortlicher Trainer, konnte er mit seinem Team den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt machen.