❗️Kevin Berg verstärkt das Zentrum❗️

Mit Kevin Berg möchten wir den vierten externen Neuzugang vorstellen. Der 34-Jährige spielte beim FC Heilbronn und bei den Aramäern Heilbronn bereits unter unserem Trainerteam. Nach vielen erfolgreichen Jahren bei den Aramäern Heilbronn, bei denen er beispielsweise das entscheidende Tor in der Aufstiegsrelegation schoss und mehrere Spielzeiten in der Landesliga verbrachte, wechselt er nun an den „See“ und wird künftig die Nummer 6 tragen. Kevin Berg ist in der Zentrale beheimatet, kann sowohl als Innenverteidiger als auch im defensiven und zentralen Mittelfeld agieren und stellte seine Torgefährlichkeit mit 42 Toren in den letzten vier Spielzeiten eindrucksvoll unter Beweis.

Hallo Kevin, nachdem du bereits unter dem Trainerteam beim FC Heilbronn gespielt hast, kehrst du jetzt nach erfolgreichen Jahren bei den Aramäern Heilbronn zurück. Was waren die Gründe für den Wechsel zum FCU?