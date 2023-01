Kevin Bauer: "Da war deutlich mehr drin!" Die FSG Borken/Singlis/Freudenthal II hat keine leichte Vorrunde hinter sich

FSG: "Wir spielen auch zu siebt"

"Da war mehr deutlich mehr drin. Gerade die Hinspielniederlagen gegen SG EKA ll und SG Immichenhain/Ottrau ll taten weh. Gegen Englis ll war es ein Duell auf Augenhöhe und gegen die SG I/O waren wir die bessere Mannschaft. Aber auch die Unentschieden gegen Wernswig ll und Bad Zwesten ll taten weh. Damit konnten wir gegen die Teams die hinter uns stehen leider nicht die maximale Punkteausbeute holen", zieht Spielertrainer Bauer Bilanz.Am 1. Februar startet die zweite Mannschaft der FSG wieder in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Highlights werden dabei die beiden Spinning- und Fitnesseinheiten mit unserem Fitnesscoach Mirco Schwalm werden. Dabei hofft Bauer im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 auf eine rege Beteiligung: "Wie das wahrscheinlich immer zum Winter hin ist, fehlen die Leute immer mehr im Training. So kann man nichts einstudieren und die Fitness bleibt auch auf der Strecke."Eines stimmt Bauer positiv, nämlich der Teamgeist der KOL-Reserve, der sich besonders im Spiel gegen den FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz ll gezeigt hatte: "Unter normalen Bedingungen hätten wir absagen müssen. Aber die Jungs haben gesagt, »wir spielen auch zu siebt«, die es anfangs auch nur waren. Zum Glück konnten dann noch vier Spieler aus dem Hut gezaubert werden, so dass wir nur die ersten 10 Minuten zu zehnt spielen mussten und in der elften Minute auffüllen konnten."In der Rückrunde soll auch Kevin Rien wieder angreifen, der zuletzt einige Jahre Pause eingelegt hat. "Er ist ein guter Kicker, wird uns weiterhelfen und kann mit einigen Trainingseinheiten uns im Angriffsspiel flexibler machen", so der 33-Jährige über seinen Neuzugang.Bescheiden sind die Ziele für die Rückrunde in der Kreisliga B4. "Wir wollen erfolgreicher spielen als in der Vorrunde. Ein bis zwei Plätze würde ich schon gerne nach oben klettern", so Bauer, auch wenn das für eine B-Klassen-Reserve keine leichte Aufgabe sei.