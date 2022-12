Kevelaerer SV verschafft sich Luft im Abstiegskampf Mit einem Erfolg verabschiedet sich der Kevelaerer SV in die Winterpause.

Bezirksligist Kevelaerer SV kann beruhigt in die Winterpause gehen. Der Aufsteiger feierte am Sonntag einen letztlich verdienten 4:1 (1:1)-Heimsieg gegen Verfolger VfB Homberg II und hat jetzt als Tabellenelfter 18 Punkte auf seinem Konto – bei fünf Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone.

In der ersten Halbzeit sprach allerdings auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Scholten nur wenig für den erhofften Dreier. Die Gäste aus Duisburg hatten zunächst wesentlich mehr vom Spiel und gingen in der 29. Minute in Führung. Andrija Kurandic tauchte frei vor Nico Sarsi auf und ließ dem KSV-Keeper keine Chance. Zehn Minuten später gelang Andrea Quarta nach Vorarbeit von Michael Changezi der zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhafte Ausgleich.

„Homberg war in der ersten Hälfte besser und hätte eigentlich mit einem Vorsprung in die Pause gehen müssen. Ich habe dann an meine Jungs appelliert, in den letzten 45 Minuten des Jahres noch einmal alles zu geben“, sagte KSV-Trainer Patrick Znak. Prompt ging nach dem Seitenwechsel ein Ruck durch seine Mannschaft. Nach Vorarbeit von Tom Schax ließ Nicolai Bühner in der 51. Minute seinen Gegenspieler alt aussehen und sorgte für die Kevelaerer Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Tim Hillejan auf 3:1. Hillejan war es auch, der in der 74. Minute mit dem Treffer zum 4:1 den Deckel drauf machte.

Kevelaerer SV: Sarsi – Flintrop (78. Schulz), Bühner, Heyer (76. Hühnholt), Pasalic, Changezi (78. Gümüshan), Quarta (78. Tegeler), Schax (76. Hölzle), Tellemanns, Hillejan, Wassen.