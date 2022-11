Kevelaerer SV verbucht wichtigen Auswärtssieg Kevelaerer gewinnt das Duell der Aufsteiger gegen den FC Neukirchen-Vluyn.

Nicht einmal 120 Sekunden waren gespielt, als die Gäste bereits zum ersten Mal jubeln durften. Cedric Hacks drückte einen Eckball von Dennis Tegeler am zweiten Pfosten über die Linie. In der 16. Minute fand eine Ecke von Michael Changezi den Kopf des jungen Torjägers Jona Wassen – 2:0. Astrit Krasniqi verkürzte für die Gastgeber per Freistoß-Traumtor (25.), doch Kevelaers Nicolai Bühner (26.) antwortete postwendend. Das 4:1 durch Tim Hillejan (41.) glich einer Vorentscheidung. Für den FC Neukirchen-Vluyn konnte Ajdin Mehinovic (87.) in der Schlussphase nur noch per Strafstoß verkürzen.

„Wir waren die bessere Mannschaft und hatten das Chancenplus auf unserer Seite. In der zweiten Halbzeit haben wir die Führung souverän nach Hause gebracht“, sagte KSV-Coach Patrick Znak.