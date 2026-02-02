Kevelaerer SV verbessert sich auf Platz fünf

Der Kevelaerer SV ist gut in die Rückrunde gestartet. – Foto: Pascal Derks

Besser geht’s nicht. Mit einem ungefährdeten 3:0 (1:0) gegen Schlusslicht SV Haldern hat sich der Kevelaerer SV zum Rückrundenstart in der Bezirksliga in der Tabelle gleich einmal auf Platz fünf verbessert. Der Gastgeber zeigte dabei von Anfang an eine souveräne Vorstellung, die auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen lässt.

Einziges Manko: Es dauerte eine ganze Weile, bis der Dosenöffner zum Einsatz kam. Nachdem Maximilian Gastens (20.) und Robin Kaschubat (30.) jeweils knapp gescheitert waren, fiel vor der Pause doch noch der längst fällige Kevelaerer Führungstreffer. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war Nicolas Dittrich zum 1:0 zur Stelle (43.).

Kevelaer dominiert auch nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel blieb der Kevelaerer SV am Drücker und sorgte schnell die Entscheidung. Robin Kaschubat schloss in der 52. Minute eine sehenswerte Kombination mit einem Schuss in den Winkel zum 2:0 ab. Fünf Minuten später folgte eine Szene, die die Zuschauer auf der Sportanlage Scholten ganz besonders freute. Der langjährige Kapitän Dennis Hermens, mit 33 Jahren Alterspräsident im jungen Kevelaerer Kader, zeigte bei seinem ersten Startelfeinsatz in der laufenden Saison in der Abwehr eine starke Leistung. Diese krönte er mit einem platzierten Volleyschuss zum 3:0.

Damit war die Messe frühzeitig gelesen. Der SV Haldern steckte zwar nicht auf, hatte aber nicht die Mittel, um noch einmal für einen Hauch von Spannung sorgen zu können. Auf der anderen Seite vergab der Kevelaerer SV noch die eine oder andere Konterchance – es blieb beim 3:0.

Znak zeigt sich zufrieden

„Ich bin mit unserer Leistung sehr zufrieden. Wir haben das Spiel von Anfang an im Griff gehabt. Die Tore waren eigentlich nur eine Frage der Zeit. Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie bereit für eine gute Rückrunde ist“, sagte KSV-Trainer Patrick Znak nach der einseitigen Begegnung.

Kevelaerer SV: Ingenfeld – Quarta, Hermens, Tellemanns, Bongers (69. Linßen), Schulz (72. Theysen), Dittrich (81. Jansen), Kaschubat, Wienhofen, Gastens, Külcür (87. Schax).

