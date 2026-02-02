Kevelaerer SV verbessert sich auf Platz fünf

Besser geht’s nicht. Mit einem ungefährdeten 3:0 (1:0) gegen Schlusslicht SV Haldern hat sich der Kevelaerer SV zum Rückrundenstart in der Bezirksliga in der Tabelle gleich einmal auf Platz fünf verbessert. Der Gastgeber zeigte dabei von Anfang an eine souveräne Vorstellung, die auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen lässt.
Einziges Manko: Es dauerte eine ganze Weile, bis der Dosenöffner zum Einsatz kam. Nachdem Maximilian Gastens (20.) und Robin Kaschubat (30.) jeweils knapp gescheitert waren, fiel vor der Pause doch noch der längst fällige Kevelaerer Führungstreffer. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war Nicolas Dittrich zum 1:0 zur Stelle (43.).
Damit war die Messe frühzeitig gelesen. Der SV Haldern steckte zwar nicht auf, hatte aber nicht die Mittel, um noch einmal für einen Hauch von Spannung sorgen zu können. Auf der anderen Seite vergab der Kevelaerer SV noch die eine oder andere Konterchance – es blieb beim 3:0.
„Ich bin mit unserer Leistung sehr zufrieden. Wir haben das Spiel von Anfang an im Griff gehabt. Die Tore waren eigentlich nur eine Frage der Zeit. Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie bereit für eine gute Rückrunde ist“, sagte KSV-Trainer Patrick Znak nach der einseitigen Begegnung.
Kevelaerer SV: Ingenfeld – Quarta, Hermens, Tellemanns, Bongers (69. Linßen), Schulz (72. Theysen), Dittrich (81. Jansen), Kaschubat, Wienhofen, Gastens, Külcür (87. Schax).
