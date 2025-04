Kevelaerer SV verabschiedet sich aus Rennen um Rang zwei

Bezirksligist Kevelaerer SV hat die nächste Möglichkeit verpasst, zum Relegationsplatz zwei aufzuschließen, der eine Chance auf den Aufstieg in die Landesliga bietet. Nachdem die Mannschaft um Trainer Patrick Znak zuletzt beim TSV Krefeld-Bockum nur ein 1:1 erreicht hatte, verlor sie am Sonntag ihr Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten TuS Xanten mit 0:1 (0:0). Dadurch verbleiben die Kevelaerer bei 46 Punkten und haben nun drei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten FC Neukirchen-Vluyn, der zudem ein Spiel weniger ausgetragen hat.

„Wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Natürlich haben wir es erneut verpasst, ganz oben anzuschließen. Da ist man schon ein wenig traurig. Dennoch spielen wir erst das dritte Jahr in Serie in der Bezirksliga und haben jetzt ein gutes Gerüst. Auf dieser Saison lässt sich aufbauen“, sagte Znak.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte merkte man beiden Mannschaften an, was auf dem Spiel stand. Während der KSV versuchte, das Geschehen an sich zu reißen, standen die Gäste tief und verteidigten konzentriert. Chancen blieben Mangelware.

Vergebene Chancen rächten sich auch diesmal

Dass vergebene Chancen sich im Fußball rächen, zeigte sich auch auf dem Kevelaerer Kunstrasenplatz. Nach einem Xantener Konter war es schließlich David Epp (59.), der nach punktgenauer Flanke per Kopf in den linken Winkel traf. Dies war bis dato das erste Mal, dass sich die Gäste überhaupt im gegnerischen Strafraum gezeigt hatten. KSV-Trainer Znak hätte sich im Vorfeld ein taktisches Foul gewünscht: „Das war einfach nicht gut verteidigt. Der Gegner darf nicht so lange ohne Gegenwehr mit dem Ball marschieren. Am Ende stimmte dann auch die Zuordnung nicht.“

Hektische Schlussphase

In der Folge entwickelte sich eine hektische Schlussphase, in der die Kevelaerer sich allerdings keine zwingenden Gelegenheiten mehr erspielen konnten. Patrick Znak ist dennoch mehr als zufrieden mit dem Saisonverlauf und möchte die bestmögliche Platzierung erreichen. „Natürlich ist das jetzt ein blödes Gefühl nach so einem Spiel. Gegen tiefstehende Gegner haben wir einfach Probleme, zumal wir ohnehin wenig Tore schießen. Wir spielen trotzdem eine tolle Saison und wollen unter den ersten Fünf landen“, so Znak.

Weiter geht’s am kommenden Sonntag, 4. Mai, mit dem Gastspiel beim Landesliga-Absteiger SGE Bedburg-Hau.

Kevelaerer SV: Ingenpaß – N. Dittrich (42. Lörcks), Hermens (73. Flintrop), Tellemanns, Wienhofen (70. Külcür), Willems (70. G. Dittrich), Kaschubat, Linßen, Quarta, Tegeler, Jürgens (64. Wassen).