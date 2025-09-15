Kevelaerer SV tritt weiter auf der Stelle

Der Auftakt in die neue Saison in der Bezirksliga hätte für die Sportfreunde Broekhuysen und den Kevelaerer SV bisher nicht unterschiedlicher laufen können. Während die Sportfreunde mit drei Siegen und einer Niederlage in die Spielzeit gestartet sind, kam der Kevelaerer SV bisher noch nicht so richtig in den Trab. Nur drei Zähler standen beim Vorjahres-Fünften vor dem direkten Duell am Freitagabend auf der Habenseite.
Nach 90 attraktiven Minuten ist es immerhin einer mehr: Die Sportfreunde und der KSV trennten sich mit 1:1 (0:0). Für die Gäste aus Kevelaer ist es bereits das vierte Remis in dieser Saison. Trainer Patrick Znak zeigte sich nach Abpfiff zufrieden – auch mit dem Unterhaltungsfaktor der Partie. „Ich würde sagen, dass es ein echt tolles Bezirksliga-Spiel war. Das konnte man sich wirklich gut ansehen“, sagte der KSV-Coach, der aber auch einigen ausgelassenen Chancen in Durchgang zwei hinterhertrauerte.
„In der zweiten Halbzeit müssen wir das Spiel definitiv gewinnen. Es passt ein Stück weit zu unserer bisherigen Saison, dass wir am Ende wieder nur mit einem Unentschieden dastehen. Broekhuysen hatte die letzte Chance des Spiels – da hatten wir Glück –, aber in Summe gesehen hätten wir schon den Sieg einfahren müssen“, sagte Znak.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit mit wechselnden Spielanteilen hatten die Gäste in Durchgang zwei eine Reihe an hochkarätigen Gelegenheiten ungenutzt gelassen, ehe Maximilian Gastens in der 80. Minute den vermeintlich erlösenden Führungstreffer erzielte. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld hatte der 22-Jährige den Ball per Direktabnahme im Broekhuysener Tor versenkt. Es war sein zweiter Saisontreffer.
Die Kevelaerer Führung währte jedoch nur vier Minuten, denn die Sportfreunde fanden schnell die passende Antwort. Einen Diagonalball legte Norman Kienapfel per Kopf für den kurz zuvor eingewechselten Philipp Brock ab, der nur noch einschieben musste (84.). Fast hätten die Gastgeber das Spiel sogar noch komplett gedreht, doch Tom Beterams scheiterte in der Nachspielzeit an KSV-Keeper Ben-Luca Ingenfeld.
Der Ersatzmann der Gäste, der aktuell den etatmäßigen Kevelaerer Torhüter Jan Ingenpaß vertritt, lenkte Beterams Nachschuss – Nick Ernst war zuvor bereits gescheitert – mit einem starken Reflex an den Querbalken. Das brachte ihm auch ein Extralob seines Trainers ein. „Grundsätzlich macht er seine Sache seit Tag eins richtig gut. Dieses Mal hat er ein Weltklasse-Spiel gemacht“, sagte Patrick Znak.
Sein Gegenüber, Sebastian Clarke, haderte zwar mit der Szene in der Nachspielzeit. Mit der Punkteteilung konnte er jedoch leben. „Klar, will man jedes Spiel gewinnen. Dementsprechend haben wir uns auch heute mehr erhofft. Wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet, geht das Unentschieden aber in Ordnung. Wir waren in der ersten halben Stunde sehr dominant. Leider haben wir es da verpasst, das Tor zu machen. In der Folge war Kevelaer besser drin und ist in der Schlussphase folgerichtig in Führung gegangen, ehe das Spiel ein weiteres Mal gekippt ist“, sagte der Sportfreunde-Coach.
Mit der bisherigen Punkteausbeute ist Sebastian Clarke nach jetzigem Stand nicht komplett zufrieden. „Ein, zwei Punkte mehr hätten es schon sein können. In Xanten hätten wir nicht verlieren müssen und nun hätten wir auch gewinnen können. Wenn wenigstens eines davon eingetreten wäre, wären wir richtig zufrieden“, sagte der Trainer, dessen Team nun fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer VfL Rhede hat.
Da trifft es sich gut, dass kommenden Sonntag, 13.15 Uhr, bereits das direkte Duell in Rhede auf dem Programm steht. Der Kevelaerer SV empfängt um 16 Uhr Westfalia Anholt.