Kevelaerer SV tritt weiter auf der Stelle

Nach 90 attraktiven Minuten ist es immerhin einer mehr: Die Sportfreunde und der KSV trennten sich mit 1:1 (0:0). Für die Gäste aus Kevelaer ist es bereits das vierte Remis in dieser Saison. Trainer Patrick Znak zeigte sich nach Abpfiff zufrieden – auch mit dem Unterhaltungsfaktor der Partie. „Ich würde sagen, dass es ein echt tolles Bezirksliga-Spiel war. Das konnte man sich wirklich gut ansehen“, sagte der KSV-Coach, der aber auch einigen ausgelassenen Chancen in Durchgang zwei hinterhertrauerte.

„In der zweiten Halbzeit müssen wir das Spiel definitiv gewinnen. Es passt ein Stück weit zu unserer bisherigen Saison, dass wir am Ende wieder nur mit einem Unentschieden dastehen. Broekhuysen hatte die letzte Chance des Spiels – da hatten wir Glück –, aber in Summe gesehen hätten wir schon den Sieg einfahren müssen“, sagte Znak.

Tore erst in der Schlussphase

Nach einer torlosen ersten Halbzeit mit wechselnden Spielanteilen hatten die Gäste in Durchgang zwei eine Reihe an hochkarätigen Gelegenheiten ungenutzt gelassen, ehe Maximilian Gastens in der 80. Minute den vermeintlich erlösenden Führungstreffer erzielte. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld hatte der 22-Jährige den Ball per Direktabnahme im Broekhuysener Tor versenkt. Es war sein zweiter Saisontreffer.