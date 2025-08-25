Kevelaerer SV sucht noch den Schlüssel zum Erfolg

Der Bezirksligist Kevelaerer SV ist erneut nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Coach Patrick Znak und Co-Trainer Jan Flintrop bewerten das 0:0 gegen Borussia Veen. Sie sehen zwar noch nicht schwarz, aber Zufriedenheit klingt anders. Warum kein Sieg zustande kam, wo viel Luft nach oben ist und was jetzt passieren muss.
Der mit hohen Ambitionen in die Saison gestartete Bezirksligist Kevelaerer SV hat den zweiten Punkt auf dem Konto. Nach dem 1:1 im Auftaktspiel beim SV Haldern beendete der KSV auch seine zweite Saisonpartie mit einem Unentschieden. Das Team trennte sich torlos von Borussia Veen. Ist das gut? Nur okay? Oder ziehen jetzt schon dunkle Wolken über Kevelaer auf?
Coach Patrick Znak und Co-Trainer Jan Flintrop sind sich jedenfalls einig: Schlecht war das auf keinen Fall. Aber beide vertraten auch noch in einem anderen Punkt dieselbe Meinung: Das Team hat eindeutig Luft nach oben.
Znak sprach von einem leistungsgerechten Remis, machte aber auch deutlich: „Wir sind eine junge Mannschaft und haben natürlich die Ambition, den fünften Platz aus der vergangenen Saison zu bestätigen oder noch besser abzuschneiden. Da sind wir vielleicht noch etwas verwöhnt. Aber die Liga ist jetzt noch ausgeglichener als vorher. Uns fehlen bislang die Konstanz und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.“ Und auch der Erfahrungsschatz der Spieler sei noch nicht so reichhaltig wie in anderen Teams, so Znak.
Das wurde gegen Borussia Veen deutlich. In der ersten Halbzeit und kurz nach dem Seitenwechsel habe der KSV einige gute Chancen gehabt, um in Führung zu gehen“, so Flintrop. „Aber wir haben keine Mittel gefunden. Veen stand auch sehr dicht.“ Die Borussia übernahm dann zunehmend die Spielkontrolle, ihre Chancenverwertung war aber ebenfalls mangelhaft. „Das Spiel ist ein Spiegelbild für die restliche Saison. Die Gegner sind körperlich anders aufgestellt und machen es uns schwerer“, sagte Flintrop.
Er und Patrick Znak bleiben zuversichtlich. Sie wissen aber auch, dass am kommenden Freitag (19.30 Uhr) ein ganz wichtiges Spiel bei der DJK Twisteden auf dem Programm steht. Es ist nicht nur ein Stadtderby, sondern auch ein Duell mit einem besonders offensivstarken Team, das in der Regel bei Torchancen nicht lange fackelt. „Wir freuen uns jedenfalls auf das Spiel“, so Znak.