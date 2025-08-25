Kevelaerer SV sucht noch den Schlüssel zum Erfolg

Coach Patrick Znak und Co-Trainer Jan Flintrop sind sich jedenfalls einig: Schlecht war das auf keinen Fall. Aber beide vertraten auch noch in einem anderen Punkt dieselbe Meinung: Das Team hat eindeutig Luft nach oben.

KSV muss noch reifer werden

Znak sprach von einem leistungsgerechten Remis, machte aber auch deutlich: „Wir sind eine junge Mannschaft und haben natürlich die Ambition, den fünften Platz aus der vergangenen Saison zu bestätigen oder noch besser abzuschneiden. Da sind wir vielleicht noch etwas verwöhnt. Aber die Liga ist jetzt noch ausgeglichener als vorher. Uns fehlen bislang die Konstanz und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.“ Und auch der Erfahrungsschatz der Spieler sei noch nicht so reichhaltig wie in anderen Teams, so Znak.

Das wurde gegen Borussia Veen deutlich. In der ersten Halbzeit und kurz nach dem Seitenwechsel habe der KSV einige gute Chancen gehabt, um in Führung zu gehen“, so Flintrop. „Aber wir haben keine Mittel gefunden. Veen stand auch sehr dicht.“ Die Borussia übernahm dann zunehmend die Spielkontrolle, ihre Chancenverwertung war aber ebenfalls mangelhaft. „Das Spiel ist ein Spiegelbild für die restliche Saison. Die Gegner sind körperlich anders aufgestellt und machen es uns schwerer“, sagte Flintrop.

Er und Patrick Znak bleiben zuversichtlich. Sie wissen aber auch, dass am kommenden Freitag (19.30 Uhr) ein ganz wichtiges Spiel bei der DJK Twisteden auf dem Programm steht. Es ist nicht nur ein Stadtderby, sondern auch ein Duell mit einem besonders offensivstarken Team, das in der Regel bei Torchancen nicht lange fackelt. „Wir freuen uns jedenfalls auf das Spiel“, so Znak.