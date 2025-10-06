Der KSV zeigt einen überzeugenden Auftritt. – Foto: Pascal Derks

Kevelaerer SV setzt sich klar gegen den TuS Stenern durch Mit dem 4:0 gegen den TuS Stenern macht die Mannschaft von Patrick Znak den dritten Sieg in Folge perfekt. Der Trainer erklärt nach dem Spiel, weshalb seine Jungs aktuell nicht zu bremsen sind.

Patrick Znak ist momentan einfach nur stolz auf seine Mannschaft. „Nach dem 5:2 in Friedrichsfeld haben die Spieler auch in der Trainingswoche alles gegeben und voll mitgezogen. Das Ergebnis hat man heute auf dem Platz gesehen. Wir haben eine unglaublich disziplinierte Leistung gegen einen guten Gegner gezeigt“, sagte der Trainer des Bezirksligisten Kevelaerer SV.

Gestern, 16:00 Uhr Kevelaerer SV Kevelaer TuS Stenern TuS Stenern 4 0 Das junge Team rief wie schon so oft in den vergangenen Wochen sein Potenzial ab und feierte einen auch in der Höhe verdienten 4:0 (2:0)-Erfolg gegen den TuS Stenern. Wohlgemerkt: Der Gegner hatte die Anreise aus Bocholt als Tabellenzweiter angetreten und in den sieben Meisterschaftsspielen zuvor gerade einmal sechs Gegentore kassiert.

Aber in der aktuellen Form kann der Kevelaerer SV nicht nur jeden Gegner schlagen, sondern tut dies ganz einfach auch. Außenbahnspieler Robin Kaschubat stellte die Weichen in der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag auf Sieg (30./37.). Vor allem der Treffer zum 2:0 war ein Musterbeispiel für das Kevelaerer Selbstvertrauen: Der Schuss schlug genau im rechten Torwinkel ein. Beide Tore zeigten auch, dass in Kevelaer nichts dem Zufall überlassen bleibt. Vorangegangen war jeweils ein Zuspiel von Torhüter Ben-Luca Ingenfeld auf Maximilian Gastens. KSV auch nach der Pause überlegen