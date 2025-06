Kevelaerer SV leistet keine Schützenhilfe

Die Rollen vor dem Duell zwischen den Bezirksligisten Kevelaerer SV und VfL Repelen waren klar verteilt: Während es für den Gastgeber am letzten Spieltag nur noch um einen versöhnlichen Abschluss ging, kämpfte der Gegner um den Klassenerhalt. Letztlich unterlag der KSV mit 1:2 (1:1). Amar Pilavdzic machte mit seinem späten Siegtreffer den Ligaverbleib der Gäste perfekt. Bei einem Remis wäre die Saison für den VfL Repelen in Entscheidungsspielen in die Verlängerung gegangen, eine Niederlage hätte den Gang in die Relegation bedeutet.