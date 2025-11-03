Kevelaerer SV läuft kurz vor Schluss zur Höchstform auf

Die rund 100 Zuschauer, die sich am Sonntag auf dem Sportplatz bei Scholten eingefunden hatten, um das Bezirksliga-Duell zwischen dem Kevelaerer SV und Viktoria Goch II zu sehen, mussten eine gehörige Portion Geduld mitbringen. Bis in die Schlussphase hatte alles auf eine torlose Punkteteilung hingedeutet. Doch dann drehten die Fußballer des KSV noch einmal auf und schenkten den Fans beim 4:0 (0:0)-Erfolg vier späte Treffer.
Bis in die Schlussviertelstunde hatte sich der Aufsteiger aus Goch den Kevelaerer Angriffen leidenschaftlich in den Weg geworfen und dabei hin und wieder selbst ein paar Nadelstiche gesetzt. Doch Konstantin Schütz verzog in der 55. Minute im gegnerischen Sechzehner. Kurz darauf scheiterte Robert Nafin nach Vorarbeit von Marvin Gisberts am zweiten Pfosten.
Auf der anderen Seite sorgte ein Joker für die Erlösung. Der eingewechselte Özkan Külcür steckte in der 78. Minute nach einem Ballgewinn im Zentrum stark für Maximilian Gastens durch, der das 1:0 erzielte. Das Lob des Trainers heimste sich jedoch Vorlagegeber Külcür ein. „Ich gönne ihm das sehr. Er hat bis dahin erst ein Spiel von Anfang an gemacht und zuletzt auch im Training mit guten Leistungen überzeugt“, sagte KSV-Coach Patrick Znak. Für den Kevelaerer SV war der Knoten nun geplatzt. Nur sechs Minuten später legte Colin Linßen Gastens bei einer Umschaltaktion seinen zweiten Treffer (86.) auf. Ein Doppelpack von Robin Kaschubat (88./90.) schraubte das Ergebnis in den Schlussminuten noch in die Höhe.
„Wir haben nach dem ersten Gegentreffer unsere Viererkette aufgelöst und alles nach vorne geschmissen. Die Niederlage ist verdient, aber das Ergebnis ist definitiv zu hoch ausgefallen“, sagte Viktoria-Coach Ernes Tiganj, der den vergebenen Chancen hinterhertrauerte. „Anfang der zweiten Halbzeit hätte das Spiel auch in eine andere Richtung kippen können. Heute war für uns definitiv etwas drin“, sagte Tiganj. Patrick Znak traut der Viktoria deutlich mehr zu als ihr Tabellenplatz im Keller: „Wenn Goch weiterhin mit so viel Leidenschaft spielt, kann ich mir gut vorstellen, dass sie die Klasse halten. Das hat mir imponiert“, sagte er.