Kevelaerer SV läuft kurz vor Schluss zur Höchstform auf

Auf der anderen Seite sorgte ein Joker für die Erlösung. Der eingewechselte Özkan Külcür steckte in der 78. Minute nach einem Ballgewinn im Zentrum stark für Maximilian Gastens durch, der das 1:0 erzielte. Das Lob des Trainers heimste sich jedoch Vorlagegeber Külcür ein. „Ich gönne ihm das sehr. Er hat bis dahin erst ein Spiel von Anfang an gemacht und zuletzt auch im Training mit guten Leistungen überzeugt“, sagte KSV-Coach Patrick Znak. Für den Kevelaerer SV war der Knoten nun geplatzt. Nur sechs Minuten später legte Colin Linßen Gastens bei einer Umschaltaktion seinen zweiten Treffer (86.) auf. Ein Doppelpack von Robin Kaschubat (88./90.) schraubte das Ergebnis in den Schlussminuten noch in die Höhe.