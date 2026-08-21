Kevelaerer SV gilt jetzt als Topfavorit

Dem Kevelaerer SV gelang der Auftakt gegen den PSV Wesel. – Foto: Pascal Derks

Seit seinem Aufstieg im Jahr 2022 hat sich der Kevelaerer SV Stück für Stück in der Bezirksliga etabliert. Auf Platz fünf folgte in der vergangenen Saison sogar Rang vier – die Entwicklung unter Trainer Patrick Znak ist unverkennbar. Entsprechend wird der KSV jetzt von manchem Trainerkollegen zum Kreis der Titelanwärter gezählt. Doch wie geht Znak mit diesen Vorschusslorbeeren um – und ist seine Mannschaft im fünften Bezirksliga-Jahr tatsächlich reif für den Aufstieg?

Das Aufstiegsorakel der Konkurrenz hat Znak jedenfalls zur Kenntnis genommen. „Ich hab’s gelesen und bekomme mit, dass die Jungs das auch vernehmen. Es schmeichelt uns natürlich, aber wir wollen bei uns bleiben. Was am Ende dabei herauskommt, steht auf einem anderen Blatt. Unser primäres Ziel ist es in jedem Fall, mindestens die Leistung der Vorsaison zu bestätigen. Alles, was darüber hinaus passieren sollte, nehmen wir gerne mit, sagt der KSV-Coach.

Die Stimmen jener, die den Kevelaerer SV in der kommenden Saison eine Spielklasse höher sehen, dürften nach dem ersten Spieltag jedenfalls nicht leiser geworden sein. Zum Auftakt bezwang das Team den Landesliga-Absteiger PSV Wesel mit 3:2 und lieferte damit gleich einen ersten Fingerzeig. Für Patrick Znak war die Partie ein „guter Gradmesser und eine Standortbestimmung“, wie der KSV-Coach nach Abpfiff sagte.

Das würde den Kevelaerer SV zwangsläufig zumindest in den Dunstkreis der Aufstiegsränge bringen. Insofern scheinen die Prognosen der Konkurrenz und die eigenen sportlichen Ansprüche gar nicht so weit auseinanderzuklaffen. Der KSV tritt mittlerweile mit einem Selbstverständnis auf. „Wir mussten uns weder im letzten Jahr noch in diesem Jahr vor den anderen Teams verstecken. An einem guten Tag können wir jeden Gegner schlagen“, sagt Znak.

Als Indiz für die gewachsenen Ambitionen führt der Kevelaerer Übungsleiter die Trainingsbeteiligung während der Saisonvorbereitung an. „Wir waren immer mindestens 20 und konnten wenigstens einmal in der Woche elf gegen elf spielen. Die Trainingsbeteiligung war in der Vergangenheit schon hoch, aber durch den größeren Kader ist sie noch einmal gestiegen“, freut sich Znak, der insgesamt auf 22 Feldspieler und drei Torhüter zurückgreifen kann.

Zugänge fügen sich gut ein

Die Neuzugänge haben sich bisher gut eingefügt. In Fabio Dittrich (SGE Bedburg-Hau) feierte am Sonntag der dritte Dittrich-Bruder sein Debüt für den KSV. Gian-Luca und Nicolas gehören bereits seit zwei Jahren zum Team. Miguel Nefian (SV Scherpenberg), Daniel da Costa (1. FC Kleve), Lion Janssen (Viktoria Winnekendonk) und Lukas Garic (SV Sevelen) warten zwar noch auf ihren ersten Einsatz. Aber, so Patrick Znak: „Alle fünf haben sich unfassbar gut integriert und passen perfekt in unser Team.“

Bei der Einschätzung der Kräfteverhältnisse innerhalb der Liga kommt Znak zu einer ähnlichen Einschätzung wie seine Trainerkollegen. „Mannschaften wie Emmerich, Rhede und Dinslaken sind uns noch nicht so bekannt, aber ich glaube, dass die Liga wieder super ausgeglichen ist. Ich schätze den PSV Wesel und SuS Dinslaken als sehr gut ein, aber auch den SV Rindern darf man nicht unterschätzen“, sagt Patrick Znak.