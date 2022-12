Kevelaerer SV fehlt beim Spitzenreiter die Erfahrung Klare 0:4-Niederlage gegen den neuen vorläufigen Tabellenersten.

„Der SV Budberg bringt zwar schon eine hohe Qualität mit. Aber in der ersten Hälfte nutzt der Gastgeber zwei Halbchancen, während wir unsere Möglichkeiten auslassen“, sagte Trainer Patrick Znak, der in Torhüter Jan Ingenpaß, Angreifer Robin Kaschubat und Verteidiger Ben Jansen drei Spieler aus den Reihen der Kevelaerer A-Junioren einsetzte. Während Robin Morawa (15.) und Lennart Severith (30.) den Gastgeber in Führung brachten, scheiterten auf der anderen Seite Jona Wassen, Michael Changezi und Kaschubat jeweils nur knapp. Außerdem übersah der Schiedsrichter ein Handspiel im Budberger Strafraum. Nach dem Seitenwechsel hatte der Titelaspirant das Geschehen im Griff – Moritz Paul (59. und 71.) sorgte für klare Verhältnisse.