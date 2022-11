Kevelaerer SV fällt auf Abstiegsplatz zurück Fußball-Bezirksliga: Neuling ist nach der 0:5-Heimniederlage gegen den SV Straelen II Viertletzter.

„Für mich ist diese Niederlage etwas zu hoch ausgefallen. Sicher geht der Sieg der Straelener in Ordnung. Eine Mannschaft, die einige Spieler aus dem Regionalliga-Kader in ihren Reihen hat, ist einfach nicht unser Maßstab“, sagte der Kevelaerer Trainer Patrik Znak nach der Begegnung. Bereits in der zwölften Minute gingen die Gäste durch einen Elfmeter in Führung, den Nedim Akkus sicher verwandelte. Erwartungsgemäß hatten die Grün-Gelben mehr vom Spiel. Der Neuling konterte einige Male gefährlich. Jona Wassen, Pierre Heyer und Max Wohlfahrt ließen aber gute Möglichkeiten ungenutzt.

Das machte das Straelener Torjägerduo besser. Cristian Voicu (37.) und Peter Okafor (43.) erhöhten zum 3:0-Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste, die den Ball gut laufen ließen, weitgehend die Spielkontrolle und die besseren Chancen. Spätestens der Treffer zum 4:0, den Voicu in der 54. Minute erzielte, bedeutete die Vorentscheidung. „Nach dem vierten Tor gingen bei unseren Spielern die Köpfe runter“, sagte Znak. Benjamin Maria setzte mit dem 5:0 in der 78. Spielminute den Schlusspunkt. Straelens Trainer Bilal Lekesiz war mit der Vorstellung seiner Schützlinge zufrieden. „Wir haben das Spiel kontrolliert und nur wenig zugelassen. Es war insgesamt eine gute Mannschaftsleistung, wobei ich Cristian Voicu und Omar Ramadhani gerne etwas hervorheben möchte“, sagte der Straelener Coach.