Kevelaerer SV dreht in Bedburg-Hau nach kritischer Phase spät auf

Die Gäste aus Kevelaer legten auch gleich fulminant los, denn Özkan Külcür erzielte bereits in der dritten Minute freistehend nach einem groben SGE-Abwehrfehler die frühe 1:0-Führung. Die Gastgeber versuchten danach, ins Spiel zu kommen, ohne dass jedoch zwingende Torraumszenen zu verzeichnen waren. Die Elf von KSV-Trainer Patrick Znak tat nicht mehr als nötig war, hatte die Spielkontrolle und dadurch auch mehr Ballbesitz. Der Kevelaerer SV hatte in der 34. Minute eine große Torchance, doch ein Schuss aus kurzer Distanz verfehlte knapp das von Niklas Puff gehütete SGE-Tor.