Kevelaerer SV bezwingt den SV Rindern

Lässt man Viktoria Goch, die der Konkurrenz an der Tabellenspitze mehr und mehr enteilt, mal außen vor, sind der Kevelaerer SV und der SV Rindern die anderen beiden Aushängeschilder aus dem Kreis Kleve in der Bezirksliga. Nun sind die beiden zuvor punktgleichen Teams direkt aufeinandergetroffen. Und hier sei schon verraten: Knapper hätte die Kiste nicht sein können.

Am Ende behielt der Kevelaerer SV denkbar knapp mit 1:0 (1:0) die Oberhand und zog in der Tabelle an den Zebras vorbei. Wäre es nach Rinderns Coach Christian Roeskens gegangen, hätte die Partie auch gut und gerne wieder unentschieden ausgehen können. Bereits das Hinspiel Mitte Oktober war mit 1:1 zu Ende gegangen.

Doch auch die Gäste hatten in Durchgang eins die Gelegenheit, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Nach einer guten halben Stunde verpasste der Rinderner Top-Torjäger Maximilian Janssen die große Chance, den Tabellenvierten in Führung zu bringen. „Das war eine 100-prozentige Chance. Da hätten wir das 1:0 machen müssen“, sagte auch Roeskens.

Uneins waren sich Trainer in der Nachbetrachtung. „Verdient war die Niederlage auf jeden Fall nicht. Eine Punkteteilung wäre auf jeden Fall gerechter gewesen“, sagte der Rinderner Trainer. Sein Gegenüber, KSV-Coach Patrick Znak, sah das anders. „Ich glaube schon, dass wir dem Sieg näher waren und er am Ende auch verdient ist. Rindern hat schon gut verteidigt, aber wir hatten mehr Spielanteile und die Qualität unserer Torchancen war höher“, sagte der 36-Jährige.

Rindern ärgert sich

Stattdessen kam alles ganz anders. In der 42. Minute setzte sich der Kevelaerer Leo Wienhofen auf der linken Seite durch und hatte das Auge für Robin Kaschubat, der den Ball gekonnt im langen Eck unterbrachte – 1:0 für den KSV. Bereits im Hinspiel hatte der 20-Jährige, der in dieser Saison in 25 Spielen bereits 15 Scorer-Punkte sammeln konnte, den Kevelaerer Treffer erzielt.

Nach der Pause bestimmte der SV Rindern das Spielgeschehen. Der KSV setzte hin und wieder ein paar Nadelstiche und hätte mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit vor dem gegnerischen Tor bereits früher für die Entscheidung sorgen können.

So ärgerte es Christian Roeskens umso mehr, dass am Ende nur ein Tor den Unterschied gemacht hatte. „Wir sind eigentlich gut in die Partie gekommen. Nach einer Viertelstunde hat Kevelaer dann das Kommando übernommen. Beim Konter zum 0:1 hatten wir zwischenzeitlich eigentlich wieder alles im Griff, aber durch seine individuelle Klasse ist er Gegner trotzdem zum Tor gekommen“, so Roeskens. Der SVR-Trainer hätte sich von seinen Schützlingen etwas mehr Genauigkeit im letzten Drittel gewünscht. „In der zweiten Halbzeit waren wir am Drücker. Ein, zwei Mal hat der gegnerische Torwart gut gehalten. Manchmal ist uns der Ball in entscheidenden Situationen versprungen.“

Besser machen können es die Rinderner bereits am kommenden Donnerstag um 20 Uhr im Heimspiel gegen das Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter. Die Kevelaerer spielen bereits am Dienstag um 20 Uhr beim TSV Krefeld-Bockum.