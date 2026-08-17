Kevelaerer SV bejubelt Happy End am ersten Spieltag

Bezirksligist Kevelaerer SV hat einen Saisonstart nach Maß erwischt. Die Mannschaft schlug den Landesliga-Absteiger PSV Wesel mit 3:2 (1:1) und gewann damit so etwas wie das erste Spitzenspiel – beide Teams zählen zum engsten Favoritenkreis.
„Dieses Spiel war direkt mal ein guter Gradmesser und eine Standortbestimmung für uns“, sagte KSV-Trainer Patrick Znak nach der Partie. Die Gastgeber kamen rasant aus den Startlöchern. Bereits in der dritten Minute brachte Maximilian Gastens den KSV mit 1:0 in Führung. Tobias Bolz hatte seinen Mitspieler mustergültig bedient, der sich die Chance nicht entgehen ließ. Wesel zeigte sich davon allerdings wenig beeindruckt und kam wenig später zum Ausgleich (18.). Allerdings hatten nicht gerade wenige Kevelaerer den Torschützen Lennart Laader im Abseits gesehen.
In der ersten Halbzeit besaß der KSV insgesamt die besseren Möglichkeiten und hatte ein klares Chancenplus. Ein weiterer Treffer wollte den Hausherren bis zum Seitenwechsel allerdings nicht gelingen. Nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der sich beide Mannschaften nur wenige klare Chancen aus dem Spiel heraus erarbeiteten.
Folgerichtig fiel der erneute Kevelaerer Führungstreffer nach einer Standardsituation. Nach einer Ecke war Gian-Luca Dittrich in der 67. Minute mit dem Kopf zur Stelle und markierte das 2:1. Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven. Nach einem abgefälschten Distanzschuss von Gian-Luca Klinger gab es für den Kevelaerer Torhüter Jan Ingenpaß nichts zu halten – 2:2.
Doch Spiel Nummer eins hatte noch ein Happy End für den Kevelaerer SV auf Lager. In der letzten Minute der Nachspielzeit hatte Malik Bongers im Weseler Strafraum plötzlich freie Schussbahn und sorgte für großen Jubel auf der Sportanlage Scholten.
„Das war ein ganz enges Spiel, in dem wir mit dem nötigen Glück die ersten drei wichtigen Punkte eingefahren haben“, sagte Znak.