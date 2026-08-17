Kevelaerer SV bejubelt Happy End am ersten Spieltag

„Dieses Spiel war direkt mal ein guter Gradmesser und eine Standortbestimmung für uns“, sagte KSV-Trainer Patrick Znak nach der Partie. Die Gastgeber kamen rasant aus den Startlöchern. Bereits in der dritten Minute brachte Maximilian Gastens den KSV mit 1:0 in Führung. Tobias Bolz hatte seinen Mitspieler mustergültig bedient, der sich die Chance nicht entgehen ließ. Wesel zeigte sich davon allerdings wenig beeindruckt und kam wenig später zum Ausgleich (18.). Allerdings hatten nicht gerade wenige Kevelaerer den Torschützen Lennart Laader im Abseits gesehen.