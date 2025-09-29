Kevelaerer SV befindet sich auf dem richtigen Weg

Nach einem etwas holprigen Start hat Bezirksligist Kevelaerer SV endgültig den Weg in die richtige Richtung eingeschlagen. Am Sonntag lieferte die Mannschaft beim aktuellen Tabellenvierten SV Friedrichsfeld ihre bislang stärkste Saisonleistung und behielt völlig verdient mit 5:2 (3:0) die Oberhand.

Trainer Patrick Znak zeigte sich von der beeindruckenden Vorstellung seines Teams anschließend gar nicht einmal sonderlich überrascht. „Die Jungs wissen ganz genau, was sie tun müssen, um Spiele erfolgreich zu bestreiten. Das Problem ist nur, wenn ein paar Prozentpunkte fehlen, wird das in dieser Liga sofort bestraft“, sagte der KSV-Coach.

Am Friedrichsfelder Tannenbusch zeigten die Gäste von Anfang an keinerlei Respekt. Der Kevelaerer SV, der in der Woche zuvor seinen ersten Saisonsieg (3:1 gegen Westfalia Anholt) gefeiert und am Mittwoch die Pflichtaufgabe im Kreispokal (4:1 beim A-Ligisten SV Walbeck) gelöst hatte, bestimmte das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz. Und sorgte zwischen der 20. und 31. Minute eiskalt vorzeitig für klare Verhältnisse.

Zunächst staubte Maximilian Gastens nach einem Schuss von Robin Kaschubat ab. Es folgte ein Doppelschlag von Kaschubat. Erst schloss der 21-Jährige einen Konter zum 2:0 ab. Zwei Minuten später schnappte er sich den Ball, nachdem Marvin Schulz im Strafraum gefoult worden war und verwandelte den Elfmeter zum 3:0.

Nach der Pause ging’s weiter in Richtung Friedrichsfelder Tor. Gastens erhöhte auf 4:0 (61.), Özkan Külcür stellte auf 5:0 (78.). Die Ergebniskosmetik ließ die Kevelaerer Mannschaft erst in Unterzahl zu. Kapitän Dennis Tegeler ging angeschlagen vom Platz, Patrick Znak hatte sein Wechselkontingent schon ausgeschöpft. Für Friedrichsfeld gab’s noch zwei Elfmeter, die Eray Tuncel zum 2:5-Endstand nutzte (84., 87.).