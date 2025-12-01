Kevelaer-Coach Patrick Znak: „Eine echte Seuchen-Hinrunde“

Der SV Rindern hat am Sonntag mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg beim Kevelaerer SV seine Position im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga gefestigt. Entscheidenden Anteil am knappen Auswärtserfolg hatten drei Akteure, die seit längerer Zeit zu den absoluten Leistungsträgern im Kader der „Zebras“ gehören: Mika Winkler, Max Janssen und Bjarne Janßen.

Vor nur 40 Zuschauern auf dem Sportplatz bei Scholten erzielte Mika Winkler in der 73. Minute den einzigen Treffer des Spiels. Die Vorarbeit leistete Standardspezialist Max Janssen. Seinen Freistoß konnte KSV-Keeper Ben-Luca Ingenfeld nicht entschärfen, sodass Winkler im Nachsetzen zum 1:0-Endstand abstaubte.

In der Nachspielzeit stand dann auch der Rinderner Schlussmann Bjarne Janßen ein weiteres Mal im Mittelpunkt. Bei einem Eckball kam Rinderns Florian Engelen imStrafraum mit seinem Klärungsversuch zu spät und fällte stattdessen KSV-Spieler Nicolas Dittrich. Janßen parierte in der Folge nicht nur den fälligen Foulelfmeter von Robin Kaschubat, sondern auch noch den Nachschuss. „Den hat er überragend gehalten“, musste auch Patrick Znak anerkennen.

Der Kevelaerer Trainer war aus einem anderen Grund nicht besonders gut auf Schiedsrichter Carsten Bongers zu sprechen. In der ersten Halbzeit hatte der Unparteiische den Kevelaerer Führungstreffer von Maximilian Gastens wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung einkassiert. „Wir nehmen die Spiele ja auf Video auf und konnten sehen, dass er nicht im Abseits stand“, sagte Znak, dessen Verletzungssorgen immer größer werden.

Daniel Koch, der zuletzt nach einjähriger Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte, musste nach nur 20 Minuten Einsatzzeit mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. „Es ist eine echte Seuchen-Hinrunde. Wir müssen jetzt unsere Kräfte bündeln und bis zur Winterpause noch möglichst viele Punkte sammeln“, sagte Znak.

Rinderns Coach zeigt sich zufrieden

Christian Roeskens war zufrieden. „Es sah lange nach einem 0:0-Spiel aus. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser im Spiel. Wir hatten gute Chancen, auf 2:0 zu stellen“, sagte der Rinderner Trainer. Der SV Rindern bleibt mit 25 Zählern Tabellenvierter. Der Kevelaerer SV rangiert mit 19 Punkten weiter auf Platz zehn, muss aber allmählich in der Tabelle den Blick ganz nach unten richten.

Kevelaerer SV: Ingenfeld – Lörcks (82. Tellemanns), Linßen (55. Koch, 76. Quarta), Kaschubat, G.-L. Dittrich, Wienhofen, Schulz (82. Hermens), N. Dittrich, Gastens (60. Bongers), Külcür, Theysen.

SV Rindern: Janßen – Polders, Winkler (78. Engelen), Ploenes (75. Kramer), Albrecht (85. Le. Müller),Janssen (90.+1 Lu. Müller), Tiemer, Evrard, Mayr (90.+3 Gatermann), Al Ahmad, Boßmann.