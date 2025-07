Ketzer: »Habe im letzten Jahr keine guten Entscheidungen getroffen«

Die Spielzeit 2024/2025 wird Vincent Ketzer in keiner all zu guten Erinnerung bleiben. Nach einem mißglückten Intermezzo bei der DJK Vilzing wechselte der Deggendorfer im Winter ein zweites Mal zur SpVgg Hankofen-Hailing, bei der es aber für den offensiven Außenbahnspieler ebenfalls nicht nach Wunsch lief. Unmittelbar nach Saisonende wurde der eigentlich noch bis 30. Juni 2026 laufende Vertrag beim niederbayerischen Viertligisten im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst.

"Ich muss mir vorwerfen lassen, im letzten Jahr keine guten Entscheidungen getroffen zu haben. Der relativ spät zustande gekommene Wechsel nach Vilzing war ein Fehler, da ich überhaupt nicht in das dortige Spielsystem passte. Auch die Rückkehr nach Hankofen stand schnell unter keinem guten Stern, weil ich mit einer maßgebenden Person überhaupt nicht mehr klar gekommen bin. Die beiden Stationen waren daher ziemlich missglückt", räumt Vincent Ketzer offen und ehrlich ein. Dass der Niederbayer Regionalliga kann, stellte er zwischen 2022 und 2024 unter Beweis. In diesem Zeitraum bestritt er für Hankofen und die seinerzeit aus der 3. Liga abgestiegenen SpVgg Bayreuth 62 Einsätze, bei denen Ketzer immerhin 15 Scorer-Punkte (sechs Tore, neun Vorlagen) verbuchte.







"Ich habe unter Beweis gestellt, dass ich in der Regionalliga Leistung bringen und Akzente setzen kann. Daher möchte ich unbedingt weiter auf diesem Niveau kicken und beschäftige mich derzeit auch mit keinen anderen Gedanken", verrät der 23-Jährige, dem vor allem das einjährige Engagement in der "Oldschdod“ in bleibender Erinnerung geblieben ist: "Unter Profibedingungen bei einem Traditionsverein spielen zu dürfen, war schon eine coole Erfahrung. Nach dem Drittliga-Abstieg war es zwar ein ziemlich unruhiges Jahr, in dem auch viele negative Dinge auf uns als Mannschaft eingeprasselt sind. Dennoch haben die positiven Dinge überwogen und mit Marek Mintal hatte ich einen tollen Trainer."