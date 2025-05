Kettwig mit Ansage im Aufstiegsrennen

Schon von Beginn an war klar, dass es für Überruhr um Schadensbegrenzung ging, denn die Mannschaft Mohamed Ibrahim startete die Partie nur mit neun Spielern, wovon einer der Übungsleiter selbst war. In der 20. Minute kamen zwei weitere Akteure der Blau-Gelben nach und sorgten so zumindest für eine Gleichzahl an Spielern – zu diesem Zeitpunkt stand es jedoch schon 6:0.

In der ersten Halbzeit folgten fünf weitere Treffer und so ging es mit einer 11:0-Führung für die Hausherren in die Pause. Doch auch in der zweiten Hälfte schaltete die Heimmannschaft keinen Gang zurück. Am Ende wurde es ein 25:0-Erfolg für den Favoriten.