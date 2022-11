Ketterl-Rot: »So etwas darf mir nicht passieren« Hankofens Trainer ließ sich nach einem rüden Foul an SpVgg-Kapitän Daniel Hofer zu einem leichten Schubser an einem Rainer Spieler hinreißen

"Auslöser für meine Ungehaltenheit war ein grobes Foulspiel an Daniel Hofer, das beim Spielstand von 5:1 für den Gegner komplett unnötig war. Der Rainer Spieler checkte unseren Kapitän direkt vor unserer Bank vom Feld, so dass dieser direkt unter einem Klappstuhl, neben dem ich gestanden bin, geflogen ist. Ich konnte die Füße gerade noch hochziehen, ansonsten hätte es mich auch noch erwischt. Daniel hat sich Gott sei Dank nur Prellungen an beiden Schultern und an der Hand zugezogen. Ich bin daraufhin mit dem TSV-Akteur, der für sein Foul mit der gelben Karte sehr gut bedient war, verbal aneinandergeraten. Als er meinte, dass das ein ganz normales Foul gewesen sei, habe ich die Fassung verloren und ihn mit beiden Händen einen leichten Schubser verpasst. Daraufhin wurde es etwas hitzig und es kam zu einer kurzzeitigen Rudelbildung“, berichtet Heribert Ketterl.