Ketterl: »Mir geht momentan nichts ab«

"Ich genieße die fußballfreie Zeit", berichtet der 65-Jährige, der aber noch als DFB-Regionalauswahltrainer für den Mädchenfußball in Ostbayern mitverantwortlich ist und sich zudem auch in der Trainerausbildung des Bayerischen Fußball-Verbands engagiert. Einen Job als Vereinscoach kann sich der erfahrene Übungsleiter aktuell allerdings nur schwer vorstellen: "Ich möchte es nicht komplett ausschließen und wenn eine wirklich interessante Anfrage kommt, würde ich mir diese auf alle Fälle anhören. Mir geht aber momentan nichts ab und vielleicht werde ich auch gar keine Klubmannschaft mehr trainieren."





Den regionalen Fußball verfolgt der Fußball-Fachmann aber nach wie vor sehr interessiert: "Mit meinem ehemaligen Co-Trainer Daniel Gnjidic habe ich mir vor knapp drei Wochen an einem Samstag zuerst die Regionalliga-Partie Hankofen gegen Ansbach und dann das Landesliga-Derby zwischen Bogen und Landshut angesehen. Das waren zwei sehr interessante Spiele." Seine beiden im Abstiegskampf steckenden Ex-Klubs räumt Ketterl durchaus Chancen auf den Klassenerhalt ein: "Für Hankofen ist die Regionalliga immer eine sehr große Nummer. Nahezu alle Konkurrenten haben ganz andere finanzielle Möglichkeiten und schon das Erreichen der Relegation wäre meiner Meinung nach ein Erfolg. Das traue ich der Mannschaft zu und das ist auch drin. Bogen hat mich gegen Landshut positiv überrascht. Das Team scheint sich gefunden zu haben und war in dieser Begegnung extrem bissig. Es ist auf alle Fälle genug Qualität vorhanden, um in der Endabrechnung mindestens vier Vereine hinter sich zu lassen."





In Sachen Landesliga-Meisterschaft wird aus Sicht von Heribert Ketterl kein Weg an der SpVgg Landshut vorbeiführen: "In Bogen hat mir die "Spiele" zwar überhaupt nicht gefallen, aber in dieser Truppe steckt enorm viel individuelle Klasse und vor allem Erfahrung. Zudem sind dahinter etliche Mannschaften auf dem gleichen Level und knüpfen sich Woche für Woche die Punkte gegenseitig ab. Landshut wird sich das nicht nehmen lassen und gehört als großer Traditionsverein auch wieder weiter nach oben."









Der Experten-Tipp von Heribert Ketterl



Regionalliga Bayern

DJK Vilzing - SpVgg Hankofen-Hailing 1:1



Bayernliga Süd

FC Sturm Hauzenberg - TSV 1860 München II 1:3

Türkspor Augsburg - SV Schalding-Heining 0:2



Landesliga Mitte

SC Luhe-Wildenau - 1. FC Passau 1:1

FC Dingolfing - SSV Eggenfelden 2:1

ASV Burglengenfeld - TSV Bogen 1:1



Bezirksliga Ost

SV Garham - SpVgg GW Deggendorf 2:2

FC Künzing - SV Grainet 1:0



Bezirksliga West

TSV Langquaid - SV Türk Gücü Straubing 1:2

ATSV Kelheim - FC Ergolding 2:1







